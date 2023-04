Real Madrid i Barcelona sutra igraju uzvratnu utakmicu polufinala Kupa kralja. U prvoj utakmici Barcelona je slavila 1:0 . Realu je Kup jedina šansa za trofej u Španjolskoj ove sezone. Barcelona je blizu naslova prvaka i sve je izglednije kako će Real ostati bez titule u domaćem prvenstvu.

Na ruku im ne ide niti činjenica da su do sada izgubili sva tri El Clasica od početka godine u tri natjecanja. U finalu španjolskog superkupa 3:1, u prvenstvu 2:1, čime je definitivno predao španjolski naslov najvećem rivalu te spomenuti poraz u kupu.

Carlo Ancelotti ima poseban motiv slaviti protiv Barcelone barem u jednom natjecanju. Na konferenciji uoči utakmice govorio je o utakmici i rekao kako će presuditi iskusni igrači. Dotaknuo se i statusa našeg Luke Modrića.

Novinar ga je upitao jesu li Modrić i Kroos nedodirljivi u početnoj postavi Real Madrida. Ancelotti je na to odgovorio: "Jesu, ali to ne znači da će kod Barcelone igrati od početka .Pogledajte Modrića, on je nedodirljiv, ali nije igrao protiv Valladolida, hahaha".

Ancelotti je rekao kako ne misli objašnjavati svoje odluke niti jednom igraču

"Neću jer im ne moram objašnjavati svoje odluke. Oni ne pitaju, oni razumiju".