Predsjednik Brazilskog nogometnog saveza (CBF) Ednaldo Rodrigues rekao je u utorak da je spreman čekati do svibnja odgovor talijanskog trenera Carla Ancelottija kojeg želi vidjeti na mjestu izbornika peterostrukih svjetskih prvaka.

Na marginama glavne skupštine CBF-a Rodrigues je novinarima objasnio kako se nada da će ime novog izbornika moći objaviti do 25. svibnja, na dan objave popisa igrača koji će igrati prijateljske utakmice u lipnju.

Talijanski izbornik je 1. travnja potvrdio da ga CBF želi učiniti nasljednikom Titea, koji je napustio mjesto nakon eliminacije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022. u Katru.

"Stvarnost je da me želi brazilska reprezentacija i to mi laska, to me raduje. Ali treba ispoštovati trenutni ugovor s Real Madridom (koji istječe u lipnju 2024.), ugovor koji želim odraditi do kraja", rekao je na konferenciji za novinare.

Odluka o Ancelottijevoj budućnosti mora biti donesena na kraju njegove sezone s Realom, koji je ispao iz natjecanja u španjolskoj ligi, ali se kvalificirao u polufinale Lige prvaka i finale Kupa kralja.

Ako Talijan odbije, brazilski mediji pišu da bi CBF mogao pokušati dobiti Fernanda Diniza, trenera Fluminensea, momčadi koja je u formi na početku sezone u Brazilu, ili na Portugalca Abela Ferreiru, trenutno stacioniranog u Palmeirasu, ili na trenera Fenerbahçea Jorgea Jesusa.