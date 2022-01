Legenda Manchester Uniteda i Francuske, Eric Cantona, žestoko je kritizirao FIFA-u i odluku da se Svjetsko prvenstvo 2022. održi u Kataru.

Cantona je oduševljavao fantastičnim potezima na nogometnim terenima, ali je bio poznat i po svojoj prgavosti, što na, što van nogometnih travnjaka.

Sada je otvoreno izrazio svoje mišljenje o SP-u koje će se održati u Kataru na zimu ove godine. Smatra da su uvjeti radnika koji grade stadione u Kataru katastrofalni te da bi se SP-a trebala dodjeljivati državama koje su 'zagrijanije' za nogomet od Katara.

Nije se suzdržavao

Legenda Manchester Uniteda u razgovoru sa Sportsmailom nije skrivao svoje razočarenje s FIFA-om i Katarom.

"Iskreno, uopće me nije briga za sljedeće Svjetsko prvenstvo. To za mene nije pravo SP. Posljednjih desetljeća bilo je puno događaja poput Olimpijskih igara i SP-a u zemljama koje napreduju u sportu - poput Kine i Rusije. Ali Katar, to nije zemlja nogometa. Nisam protiv ideje da se SP organizira u zemljama koje su u prilici promovirati i razvijati nogomet, poput Južne Afrike i SAD-a tijekom 90-ih", poručio je Cantona.

Objasnio je i zašto to misli:

"Činjenica je da u SAD-u najviše najviše ljudi s nogometnom licencom, ali u Kataru - tamo nema takvog potencijala. Tamo nema ničega, to je sve zbog novaca. Barem ja tako mislim."

"Osobno, neću gledati to Svjetsko prvenstvo. Razumijem da je nogomet biznis, ali sam mislio da barem u tom sportu ima mjesta za sve, da će se svima pružiti ista šansa", zaključio je.