Argentinska nogometna ikona Claudio Caniggia optužen je za seksualni napad na bivšu suprugu.

Ako se tvrdnje potvrde istinite, mogla bi ga čekati kazna do 15 godina zatvora, a Mariana Nannis tvrdi da se napad dogodio u hotelu u Buenos Airesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navodno ju je udario i rekao da će ju ubiti ako ode na policiju te 2018. godine, a godinu kasnije su se službeno rastali nakon čega je govorila o njemu i njegovoj novoj djevojci:

"Živi s ovisnikom i prostitutkom koja ga stalno drogira. Oboje će završiti u zatvoru. S njim sam provela 33 godine, ali ne mogu ga vidjeti jer živi s takvom prostitutkom. Bila sam trudna deset tjedana kad me gurnuo prema autu. Kad sam otišla u bolnicu, saznala sam da sam imala spontani pobačaj. Kad sam mu to rekla, Claudio me napao da sam prostitutka koja se pretvara da je žrtva."

Poznat je po poljupcu u usta s Diegom Armandom Maradonom, a legendarna je i njegova izjava o kokainu: "Ako je kokain droga, ja sam narkoman."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo