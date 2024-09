Čanadi o debaklu Veleža u Andori: 'Nije bilo večere, igrači nisu imali adekvatne kopačke'

Damir Čanadi sredinom kolovoza dobio je otkaz u mostarskom Veležu nakon samo tri utakmice. Ispadanje od kluba iz Andore bila je prava sramota, a na otvaranju sezone Čanadi je ostao bez bodova protiv Željezničara.

Bivši trener Šibenika javno se ispričao za blamažu u Andori, a sada je dao intervju za reprezentacija.ba.

''Došao sam u momentu kada je klub napustilo osam igrača, na to sve uslijedila je utakmica sa klubom iz Andore i ispadanje koje je za sve bilo šokantno, međutim brojne stvari nisu funkcionirale'', rekao je Čanadi i nastavio:

''Vidite, tadašnji predsjednik Kevelj me je pitao što mislim o trojici igrača – Haskiću, Pršešu i Suljiću. Pomislio sam, prekratko sam ovdje da bilo što mogu reći, ali je bilo evidentno da su to iskusniji momci koji su, da tako kažem, kontrolirali svlačionicu. Na kraju mi je rekao da su ih trebali maknuti još prije godinu dana, da su pogriješili što nisu i da je sada trenutak za to. Okej, rekao sam, duže ste tu, poznajete bolje situaciju… Ispostavilo se da sam te iste igrače prekrižio ja, mnogi su mi u Mostaru to spočitavali, što i nije začuđujuće. Taj Haskić je pogotovo bio cijenjen. Na kraju je predsjednik njega postavio uz sportskog direktora, osjetio sam da u meni vidi krivca za to što je sklonjen, a ustvari iza toga je stajao isključivo Kevelj.''

'Malo ljudi to zna...'

Čanadi je govorio i o debaklu protiv Inter Escaladesa, kojim je rano završena Veležova europska sezona.

"Malo ljudi zna da smo ustvari putovali 18 sati. Nakon što smo došli, večere nije bilo. Da, to je točno.

Klub me je prije toga informirao da nas tamo čeka umjetna trava. Unajmili smo teren u Sarajevu kako bismo se prilagodili, a onda u Andori potpuno drugačija slika. To je za mene bilo neprofesionalno. Da ne govorim da igrači uopće nisu imali adekvatne kopačke, da su se doslovno klizali po terenu. Tko još putuje 18 sati? Ako je tako, onda treba krenuti dva dana prije, a ne da na kraju nemamo ni večeru. I ljudi previše podcjenjuju kada kažeš Andora", smatra Čanadi.

