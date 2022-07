U Prvoj utakmici 2. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je protiv prvaka Sjeverne Makedonije Škupija u Maksimiru odigrao 2-2 (1-1).

Goste je u prednost doveo Queven (25), poravnao je kapetan Dinama Arijan Ademi (44), da bi vodstvo domaćima donio Bruno Petković (86), ali konačnih 2-2 postavio je Renaldo Cephas (89).

Nakon susreta, pred kamere je stao trener Dinama Ante Čačić, koji ističe kako još ništa nije gotovo.

'To nam se ne smije događati'

"Svaka utakmica je za sebe. Rekao sam da neće biti lagano. Oni imaju dobru dubinu, čvrsti su, ali mi smo olako primili dva gola. Na kraju smo i dominirali, ali kad se prima ovakva dva jeftina gola, teško je očekivati dobar rezultat. U drugom poluvremenu je bilo prilika. Igra se još jedna utakmica, nije ništa gotovo. Prednost je što se ne gledaju golovi u gostim. Pokazali smo da smo kvalitetniji, ali smo imali previše individualnih pogrešaka."

Potom je komentirao odluku da Mislav Oršić započne susret s klupe. Dojam je da su Modri malo proigrali nakon što su na teren ušli upravo Orša i Baturina.

"Imali smo gore dva napadača, Petković se malo povlačio. Imali smo Ivanušeca i Špikića na krilima. Očekivali smo da će se bekovi odlaziti gore. Bili smo malo previše nemirni, ne znam zašto. Dogodilo nam se to i protiv Lokomotive, ali kažem, imamo još 90 minuta. Kad se pogleda posjed i koliko smo pritiskali, morali smo voditi računa da nam ne uđu iza leđa."

Šutalo se ozlijedio, Ademi tvrdi: 'Nismo ih podcijenili'

Potom se osvrnuo i na ozljedu Josipa Šutala, koji je igru napustio u 16. minuti nakon što se primio za lijevu nogu.

"Neplanska izmjena, to nas je poremetilo. On je dobar u iznošenju lopte i sigurno nam je to malo poremetilo planove."

Potom je pred kamere stao kapetan i strijelac prvog pogotka za Dinamo, Arijan Ademi.

"Imali smo kontrolu, imali smo dosta prilika, ali smo imali i pogreške koje su nas koštale. To se ne smije događati."

Mnogi smatraju da je Dinamo podcijenio Škupi, ali Ademi tvrdi drugačije.

"Nismo podcjenjivali nikoga, igrali smo dobro prvih 10, 15 minuta, promašio sam zicer i onda smo ušli u nekakvu krizu i primili taj gol. To je nogomet, moramo biti koncentrirani 90 minuta. Sad imamo osam dana, prvo Slaven u Koprivnici pa put u Makedoniju", zaključio je.