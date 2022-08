Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su sedmog kola HNL-a kao gosti svladali Šibenik s 2:1.

Dinamo je poveo golom Luke Ivanušeca (35'), na 1-1 poravnao je Marcos Mina (37'), da bi tri boda zagrebačkog sastavu osigurao Bruno Petković (68').

Dinamo je u Šibenik stigao nakon iscrpljujuće 120-minutne borbe s Bodo/Glimtom u borbi za ulazak u Ligu prvaka prije četiri dana pa je trener Ante Čačić odlučio na klupi ostaviti Oršića i Petkovića dok Ademi nije niti putovao u svoj rodni grad.

'Pod dojmom smo ozljede Šutala...'

Iako su pobijedili, trener Dinama razmišlja o ozljedi Boška Šutala zbog koje mora na operaciju i zbog koje će izbivati s terena duže vrijeme.

"Nažalost pod dojmom smo teške ozljede Boška Šutala. Na ovim podlogama je neprimjereno igrati na ovakvim razinama, pričamo o Super HNL-u… Ali, ozljede se događaju, žao mi je Boška koji je imao puno problema s ozljedama, i kada se vratio, uhvatio ritam, dogodilo se ovo. Ujutro ga čeka operacija i želim mu brzi oporavak", rekao je Čačić pa dodao:

"Teška utakmica za nas, nakon važnog dvoboja prije samo četiri dana koja nam je donijela plasman u Ligu prvaka, koji nas je fizički i emocionalno dosta ispraznio. Ponosan sam jako na svoje igrače, kako su ušli u utakmicu, željeli pobjedu. Htjeli smo kroz pas igru dolaziti do prilika, do naše igre, ali teren je to onemogućavao u brojnim pokušajima. Ipak, pronašli smo put do gola i pobjede i zbog toga smo sretni i zadovoljni. Čestitam naravno i Šibeniku, na borbi svih 90 minuta. Mi im nismo dali puno šansi."