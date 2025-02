Budimir: 'Tko ne želi igrati za reprezentaciju s njim nešto ne štima'

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir rekao je da će dati sve od sebe kako bi kontinuirano igrao za reprezentaciju Hrvatske i zabijao golove, baš kao što radi u Osasuni, zbog čega je treći strijelac španjolske Primere.

"Izbornik govori da očekuje igrače koji su zdravi, spremni i igraju, te koji su pravi. Ja uvijek pokušavam biti takav. To je ono što ja mogu učiniti sa svoje strane i tu želim biti maksimalan", izjavio je 33-godišnji Budimir u Pamploni za osam hrvatskih medija uključujući Hinu.

"Tko god dođe u reprezentaciju, a ne želi igrati, s njim nešto ne štima. Činjenica je da želim igrati i biti na terenu. To će uvijek tako biti", dodao je. Napomenuo je da tako trebaju razmišljati svi igrači pozvani u reprezentaciju jer "samo tako možemo biti bolji".

Budimir, osvajač brončane medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2022., često nije prva opcija u napadu hrvatskom izborniku Zlatku Daliću.

"Ne mogu reći da nisam dobio minute, da nisam dobio prilike", rekao je Budimir. Spomenuo je da je u posljednjoj utakmicu u Splitu dva puta pogodio okvir gola Portugala. Kaže da će nastojati to promijeniti, da mu lopte od stativa ulaze u gol, a ne izvan njega.

'Radit ću da bih imao veći kontinuitet u reprezentaciji'

"Sigurno bi mi to dalo veći kontinuitet u reprezentaciji. Radit ću da bih imao veći kontinuitet", poručio je.

Budimir je ove sezone u 25 utakmica za Osasunu zabio 15 golova. Trenutno je treći strijelac španjolske lige iza Kyliana Mbappea iz Real Madrida i Roberta Lewandowskog iz Barcelone. U nedjelju je postigao oba gola u pobjedi od 2-1 nad Real Sociedadom, a stadionom El Sadar prolamalo se "Budi! Budi!".

Hrvatska idući mjesec igra dvije utakmice sa Francuskom u četvrtfinalu Lige Nacija.

Budimir kaže da će to biti "težak dvoboj s velikom reprezentacijom", ali da će Hrvatska spremna dočekati utakmicu.

"Vidjet ćemo što će biti nakon duela prsa o prsa", rekao je.

Kaže da je Hrvatska "nova" u smislu mladosti, iskustva i energije, te da je malo promijenila način igre.

"Sve te stvari su sigurno pomogle reprezentaciji", napomenuo je.

Njemu je pak pomoglo što je posljednja dva ljeta prošao pripreme s Osasunom zbog čega zabija od početka sezone. Prošle godine su se šalili s njim govoreći mu da je njegovo vrijeme uvijek u proljeće jer je u tri sezone najviše golova zabio upravo tada.

"To je bilo zbog spleta okolnosti", podsjetio je. Tijekom ljeta 2021. je bila korona pa je prijelazni rok trajao do listopada, a on je zadnji dan prijelaznog roka potpisao ugovor s Osasunom online dok je bio u Švicarskoj s reprezentacijom. Bilo je prošlo osam kola, a prethodno je imao teško ljeto u Mallorci bez priprema. Iduće ljeto je bilo Europsko prvenstvo nakon kojeg je imao problema s trbušnim zidom i pubičnom kosti, pa opet nije prošao pripreme.

"Zbog tih okolnosti, nažalost, nisam uspio uhvatiti ritam", rekao je.

Iduća godina je međutim bila bolja. Imao je slobodno ljeto, supruga je bila trudna pa nisu išli u Hrvatsku jer joj je bio termin za roditi. Proveo je ljeto u Pamploni, odmorio se i počeo pripreme od prvog dana nakon dugo godina.

"Trebale su mi pripreme, kontinuitet, prijateljske utakmice. Krenuli su zatim moji golovi u kolovozu, rujnu... i onda nije više bilo da je Budi samo za proljeće nego i za druge mjesece u godini", rekao je nasmijavši se.

To se nastavilo ove sezone koju je počeo zdrav prošavši pripreme.

"Zadovoljan sam, a sada slijedi onaj teži dio, nastaviti ovaj ritam, nastaviti biti efikasan. Trudim se da tako bude", rekao je.

'Nogomet nije tenis'

Budimir je zabio 56 golova za Osasunu u Primeri te mu nedostaje još samo jedan gol da postane klupski rekorder. To će pokušati ostvariti u ponedjeljak protiv svog bivšeg kluba Mallorce.

"Nogomet nije tenis, da serviram i vraćam, ja bez suigrača ne mogu ništa", naglasio je. "Niti bez trenera koji me stavlja u igru, koji ima povjerenja u mene, koji mi daje kontinuitet. Sve je kolektivno, ali svjestan sam da ako ja nisam pravi da neće biti ničega", dodao je.

Napomenuo je, međutim, da je sada prisutan doprinos svih strana pa Osasuna ide dobrim putem. Nalazi se na 8. mjestu među 20 klubova u prvenstvu, a u četvrtak će pokušati pobijediti Real Sociedad u četvrtfinalu Kupa.

"Vjerujem da možemo osvojiti prvi trofej u povijesti kluba dok sam ovdje. Trebamo težiti tome, ali svjesni smo konkurencije oko sebe", rekao je.

Osasuna je 2023. izgubila s 1-2 od Real Madrida u finalu Kupa.

"Volio bih da svi pokušamo još jednom doći do trofeja", napomenuo je.

Cilj mu je nastaviti zabijati golove koji donose ekipi bodove i približavaju ju izlasku u Europu. Njegov crveni dres sa brojem 17 najprodavaniji je u trgovini ispod stadiona.

Budimir, koji kaže da su mu vjera i obiteljski sklad iznimno bitni, ne smatra se zvijezdom.

"Ne očekujem da će netko hodati iza mene kada dođem u Veliku Goricu, davati mi priznanje ili me tapšati. Ne očekujem to od ljudi", kaže 190 centimetara visoki golgeter koji je odrastao u Velikoj Gorici pored Zagreba gdje je došao kao izbjeglica iz rata.

"Najbitnije mi je priznanje od mojih trenera i suigrača. Da se tu osjećam prihvaćenim i voljenim, da funkcioniram dobro s njima. A kakva je slika o meni to je na svakome da sam procijeni", zaključio je.

