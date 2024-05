Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir, koji je okončao sezonu u Španjolskoj sa 18 pogodaka zabijenih za Osasunu, rekao je da je sretan što se vratio na teren nakon ozljede te će uživati u Europskom prvenstvu.

"Da, jako sam sretan što sam se vratio na teren nakon svega što mi se dogodilo", izjavio je 32-godišnji Budimir za klupske medije Osasune.

On je zbog loma rebara propustio pet utakmica zaredom u prvenstvu, a u subotu je odigrao 58. minuta u utakmici s Villarrealom. Zabio je vodeći pogodak u remiju 1-1.

"Naravno, za napadača poput mene je bitno biti na terenu, osjetiti ambijent i zabiti gol", rekao je. "Stoga sam jako sretan i ponosan poslije teškog razdoblja", dodao je.

Budimiru, 190 centimetara visokom centarforu, u veljači je bila slomljena i sinusna kost na licu pa je neko neko vrijeme igrao noseći zaštitnu masku.

"Takav je nogomet. Potrebno je naći način za nadići prepreke", izjavio je.

Osasunin trener Jagoba Arrasate u subotu je posljednji put vodio momčad jer prelazi u drugi klub. Igrači i navijači oprostili su se na stadionu El Sadar u Pamploni od čovjeka koji je šest godina sjedio na klupi.

"Bila je to posebna utakmica jer naš trener odlazi. Bili su to emotivni trenuci pa smo dali sve od sebe, htjeli smo pobijediti", ispričao je Budimir. To je bila posljednja utakmica Osasune ove sezone, a igrači se od nedjelje nalaze na godišnjem odmoru.

Mediji su proteklih dana izvještavali da će 46-godišnji Arrasate preuzeti Mallorcu ili Sevillu. Zasad je nepoznato tko će ga zamijeniti u Osasuni.

"Sada počinje novo poglavlje. Od sutra ćemo imati nove ciljeve", rekao je hrvatski napadač.

Budimir će se u četvrtak priključiti reprezentaciji Hrvatske koja će se pripremati u Rijeci. Ondje će 3. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, a 8. lipnja će u Lisabonu imati pripremni ogled s Portugalom. Dan kasnije igrači će otputovati u Njemačku na Europsko prvenstvo.

"Uživajmo sada u Europskom prvenstvu", poručio je Budimir.