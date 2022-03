Predsjednik Juventusa Andrea Agnelli rekao je kako je spreman ponovno boriti se s UEFA-om oko europske Superlige, jedinstvenog sportskog natjecanja koji bi zamijenio Ligu prvaka kao najelitnije nogometno natjecanje.

Nogometna javnost prošle se godine iznenadno upoznala s planom europskih giganta oko osnivanja Superlige. Ipak, taj je plan brzo propao, a svi engleski klubovi službeno su napustili projekt.

Trojica velikana ostali su braniti ideju ovog elitnog natjecanja, a to su Real Madrid, Juventus i Barcelona. Ovim klubovima smeta što Uefa drži monopol nad europskim klubovima, a vjeruju i da će dobiti sudsku parnicu protiv njih.

'Lažu više od Putina'

Na konferenciji FT Footballa, gdje se široko raspravlja o budućnosti sporta, oglasio se i predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas. Španjolac je prozvao šefa Juventusa Andreu Agnellija i Barcelonu te Real Madrid zbog njihovih aspiracija, a usporedio ih je s Vladimirom Putinom.

"Lažu više od Putina, oni misle da su nacionalne lige glupe. Ovo je uvreda," rekao je Tebas i dodao da su se šefovi Barce, Reala i Juvea sastali prošloga tjedna u Agnellijevoj kući kako bi raspravili plan o oživljavanju Super lige.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin podržao je odluku FIFA-e kako nema smisla održavati Svjetsko prvenstvo svake dvije godine, a istaknuo je i kako europski klubovi imaju slobodu raditi vlastita natjecanja. Međutim, u tom slučaju gube pravo participacije u UEFA-nim natjecanjima, poput Lige prvaka i Europa lige.

'Taj projekt je glupost'

"Moram reći da oni koji pričaju o Superligi ne pričaju o nogometu. Dosta mi je tog nenogometnog projekta. Prvo su krenuli s tom nebulozom od ideje za vrijeme pandemije, sad čitamo o tome da pokreću novu u vrijeme dok traje rat. Moram li išta više reći o tim ljudima? Očito je da žive u paralelnom svijetu", rekao je Čeferin.

"Mi pomažemo u ovoj teškoj situaciji, a oni rade na ovom projektu. Mogu platiti kome god žele da taj napiše da je to lijep projekt, pun solidarnosti i da se želi pomoći manjima. To je glupost i to svi znaju. Jedan od njih, a to svi znaju, bio me nazvao i ispričao mi se, ali evo ih opet", rekao je Čeferin i onda komentirao Agnellija svog nekadašnjeg prijatelja čijem je djetetu kum.

"Kritiziraju UEFA-u i Europsko udruženje klubova (ECA), a jedan od njih bio je ECA-in predsjednik. Imam citate kojima hvali sustav tjedan dana prije pokušaja ustroja Superlige. Neka igraju svoje natjecanje, nitko im to ne brani. Ali budu li ga igrali, onda ne mogu nastupati u našem", zaključio je.