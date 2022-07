Slavni srpski trener Nenad Lalatović, preuzeo je prošloga mjeseca Borac iz Banje Luke. Pomalo ekscentrični Lalatović je kultna trenerska ikona u cijeloj regiji i ovo mu je bio čak 15. angažman u trenerskoj karijeri, a vrlo je malo vremena bilo potrebno prije nego što izvede prvi veći šou.

Lalatović je do sada vodio Crvenu zvezdu, reprezentaciju Srbije do 21 godine, Vojvodinu, s kojom je uzeo Kup, ali nigdje ga nisu toliko pamtili po uspjesima koliko po ispadima. Njegov posljednji ispad, koji je uslijedio nakon prvog kola BiH lige i remija sa Slogom (2:2), postao je hit u cijeloj regiji.

Lalatovićeva ekipa je nekoliko dana ranije ispala iz Konferencijske lige od Torshavna, liliputa s Farskih Otoka, i to nakon što su prosuli uvjerljivu prednost. Isto im se dogodilo i protiv Sloge kada su vodili 2:0 i završili 2:2, a Lalatovićev šou uslijedio je nakon toga kiksa i on je sada ponudio ostavku, ali na veoma brutalan način.

'Napravit ću glupost'

Na konferenciji za medije u Modriči, Lalatović je više od 20 minuta držao monolog. Prvo je napao vlastite igrače: "Oni nemaju moj karakter, ne mogu probuditi ovu momčad. Ja bih stavio danas glavu tamo gdje netko ne smije ne znam što. Dao bih život na terenu. Nikad sebi ne bih dopustio ovu situaciju, ali ne mogu ni ja stalno štititi druge. Već sada sam ispražnjen, već sada sam nervozan i znam da samo mogu napraviti glupost. Ne želim da se ovdje o meni piše ružno, da napravim glupost, bio bih najsretniji da uprava prihvati moju ostavku. Mislim da nisam u stanju podići momčad", rekao je Lalatović pa zatim nastavio u istom tonu.

"Možda su igrači mislili da ću ja igrati umjesto njih. E, ne! Vi morate izginuti na terenu, da vodite 4:0 na poluvremenu. Vi to ne možete, ja sam kriv zbog toga. Bio bih kukavica kada bih šutio i rekao da će biti bolje. Ne, neće biti bolje ni protiv Sarajeva. Ja bih volio voditi tu utakmicu, ali je za sve najbolje rješenje da odem. Ako žele titulu, moraju sad mijenjati trenera. Ja sam svoju šansu prokockao. Kućni odgoj mi ne dozvoljava da idem pognute glave, znam što sam rekao kad sam došao, što su ciljevi: Europa, dva trofeja, ali već sada sam ispražnjen, nervozan, znam već sad da mogu samo napraviti glupost", žestok je bio Lalatović.

Zatim je počeo prozivati suparničke trenere i optužio ih je da njegovim igračima šalju poruke s pitanjima u kakvom će sastavu Borac igrati. "Održao sam sastanak s igračima, pokazao sam im poruku. S kim su se dopisivali, što su radili, kome su odavali sastave… Jedan od igrača… Tu sam se još više razočarao. Kada je sve tako na početku došlo, najbolje je da Lalatović ode. Ja sam se sada posljednji put ispričao. Nikad se više nikom Lalatović neće ispričati. Nema šanse, makar me koštalo glave. Nije problem za mene, naći ću ja posao za mjesec dana. Idem sada na more odmoriti malo s djecom i naći ću opet posao za mjesec dana i za mene to nije problem", veli Lalatović i zatim nastavlja.

'Trenerčići i cinkeri, dođite'

"U ovom trenutku je za mene najbolje da ja odem da te neke trenerčiće koji mi skaču na glavi kažem im 'Evo, radite, ja ću se skloniti i otići. Pustit ću vas da ne zovete više i ne uznemiravate moje igrače, da im ne šaljete poruke i ne ispitujete ih tko će igrati i kakav je sastav'. A onda šalju te momčadi kada saznaju klubovima protiv kojih ćemo igrati, šalju te sastave našim rivalima s kojima trebamo igrati. Njih sve to zanima i namjerno to rade. Kada sam pročitao sve te poruke o meni i igračima i kako nas nazivaju naravno da me sve to boli, ali opet kažem nema to veze s ovom lošom igrom", kaže Lalatović i zatim poentira.

"Meni je to krivo, to je jedan od razloga, ali najveći razlog je to što mislim da u budućnosti ne mogu dići ekipu... Mnogi žele slomiti Borac i meni je sada kristalno jasno što se radi Borcu i ljudima koji vode ovaj klub. Nekome smeta jak Borac i stabilan Borac. Sad su te velike igre, ali ja nisam igrač za te stvari. Ja sam igrač koji ore i bori se na terenu i nisam za te igre van terena. Molim upravu da prihvati moju ostavku i da ja već sutra krenem put Beograda, a da ovi trenerčići koji šalju informacije i naše sastave rivalima dođu i rade umjesto mene", rekao je Lalatović.