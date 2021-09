Dinamo za dva dana započinje svoju novu avanturu u Europa ligi. U prvom kolu na Maksimiru gostuje West Ham, a uoči utakmice pred novinare su stali trener Dinama, Damir Krznar i napadač Bruno Petković.

Petković je iskoristio priliku i komentirao je svoju formu, kao i to da se s mjesta napadača prekomandirao u "desetku" koju sada i nosi na dresu, a malo je i bocnuo novinare koji često spominju da ne zabija dovoljno za napadača.

"Mislim da se dobro snalazim na obje pozicije iako statistički podaci ne govore tako i možda više smetaju vama nego meni. Volio bih zabiti više golova, imati bolje brojke, ali stavljam sve svoje mogućnosti na dispoziciju momčadi. Ne igram na gol, ne igram na asist, možda nekad igram na potez, ali igram na pobjedu i uvijek sam tu za momčad, bez obzira na kojoj sam poziciji", rekao je Petković i zatim je malo bocnuo novinare.

Petkoviću je zasmetalo i to što se ne spominju dovoljno neke njegove partije.

"Da nije bilo asistencije u 60. minuti u Šibeniku, vjerojatno bi vi prvi moj nastup ocijenili kao nedovoljno dobar jer su takva očekivanja i te pompozne najave dovedu do toga. Imao sam ove godine i boljih utakmica od ove, ali ne prođu primijećene u medijima. Bitno mi je da sve svoje karakteristike stavim u funkciju momčadi. Naravno da nitko ne želi bit izostavljen iz ničega, svaki igrač bi htio biti u reprezentaciji, ali da budem iskren to me nije više motiviralo. Bih li bio manje motiviran da sam bio pozvan u reprezentaciju? Tu sam da iz utakmice u utakmicu radim na sebe, poboljšam se i da budem bolji igrač. Motiv mi je bio visok i prije, bit će i sad i svakim danom se nastojim motivirati za neke nove stvari", rekao je Petković.

Krznar otkrio dio plana

Trener Damir Krznar zna da ga čeka težak izazov.

"Uvijek je teško špekulirati sa sastavom, uvijek je dobro znati o svakom pojedincu nekakve stvari. Bazirali smo se na 15 igrača, njihovu glavninu momčadi. Presudan je stil momčadi i tako pripremamo utakmicu. Bez obzira na Manchester koji imaju za vikend, sedam osam godina nisu bili u Europi i glad za europskim trofejima je izražena", veli trener Dinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Otkrio je i kako namjerava zauzdati napadača Michaila Antonia.

"Što se tiče Antonia, dupliranje s prednje i stražnje strane. Izuzetno je dobar igrač, ali bilo bi krivo fokusirat se samo na njega", veli trener i onda komentira svoju najslabiju točku, onu lijevog beka.

"Imamo dovoljno rješenja na poziciji lijevog beka. Tu je Franjić, a Štefulj je došao na fizičku razinu kad ga možemo koristiti, Leovac je vraćen tako da imamo slatke brige. Neozbiljno bi bilo od bilo koje momčadi da kreće u sezonu s četiri lijeva beka kako smo mi igrali. Reagirali smo od situacije do situacije, nitko nije mogao predvidjeti da će se četiri od pet stopera ozlijediti. Vi ćete se uvijek uloviti za one koji ne igraju, a isto tako je forma ono što ne oscilira. U nekim utakmicama je Moubandje iskoristio priliku u nekima ne. I dalje je član naše momčadi, protiv Šibenika pokazali smo da ozbiljno računamo s njim kao što je i on pokazao. Mi to ne shvaćamo tako fatalno kao neki", kaže Krznar.

'Oni su opasni na ubačajima'

Krznar veli da je za ovu utakmicu ipak presudan karakter.

"Ovo je utakmica u kojoj uz neko znanje veliku ulogu igra karakter. Čak i da Ademi nije spreman svih 90 minuta, znate da će ih odraditi. Svi su u kadru osim Perića i Čopa, a čak je i Duje jučer bio na raspolaganju za trening, no s njim treba vidjeti. Svi ostali su nam u kadru, naš fokus je na stvari na koje možemo utjecati. Teško je prognozirati, naš fokus je na stvarima na koje možemo utjecati, dakle, zalaganje, htijenje, tehnička izvedba naše momčadi za koju trebaju 'kuraža' i veselje, uživanje u izborenoj Europskoj ligi u kojima možemo štošta reći. Oni su opasni na ubačajima, glavninu toga u našoj zadnjoj zoni obrane smo dali baš na to - ubačaj sa strane i stvaranje igrača viška u 16 metara, tu će glavnu ulogu imati naši vezni igrači", poentirao je trener.