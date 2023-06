Gdje će iduće sezone igrati Marcelo Brozović? Odgovor na to pitanje zanima Inter, Barcelonu i Al Nassr, a talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio tvrdi da je hrvatski reprezentativac već odabrao svoj idući klub.

Di Marzio navodi da je Brozović 'dao zeleno svijetlo' transferu u Barcelonu, ali aktualni španjolski prvak za njega još uvijek nije poslao službenu ponudu budući da je klub u nestabilnoj financijskoj situaciji.

Barceloni treba vremena da posloži sve kako bi mogli poslati službenu ponudu, a navodno je upravo to razlog zašto Brozović odugovlači s ponudom Al Nassra, nadajući se da će Katalonci uskoro poslati službenu ponudu.

Ugledni španjolski As tvrdi da je Brozoviću u odluci pomogao i njegov kapetan iz reprezentacije. Luka Modrić odbio je još veći ugovor nego što je ponuđen Brozoviću, a upravo je to nagnalo veznjaka Intera da i on napravi isto.

"Luka Modrić radi kao 'dvostruki agent' za Barcelonu, a da to ni ne zna. Upravo je njegova odluka da odbije ponudu Saudijaca i produlji s Realom jedan od argumenata Barcelone u pregovorima s Brozovićem, koji je na kraju okrenuo leđa milijunima iz Al Nassra."

"Modrićeva odluka pomaže Brozoviću"

U tekstu se nastavlja: "Razlog Brozovićeve neodlučnosti je to što čeka službenu ponudu Barcelone. Ako klub bude sposoban finalizirati formalnu ponudu Interu idućih dana, veznjak će potpisati za katalonski klub. Kako doznajemo, Brozović je jako zainteresiran za Xavijev projekt i spreman je pričekati još nekoliko dana kako bi saznao pravo stanje."

"Barcelonin je problem što vrijeme radi protiv nje. Xavi je odlučan pa Brozović i dalje čeka. Osim toga, Modrićeva odluka o ostanku u Madridu je pojačala Brozovićeve sumnje o potrebi odlaska u Saudijsku Arabiju u ovom trenutku budući da mu je u 31. godini ostalo još nekoliko godina u elitnom nogometu."