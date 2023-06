Marcelo Brozović posljednjih je dana glavna tema talijanskih medija. Al Nassr je sve dogovorio s Interom i činilo se kako će hrvatski reprezentativac karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, ali je on ipak odbio 20 milijuna godišnje. Jučer je svojim objavama na Instagramu izludio arapsku delegaciju.

Podsjetimo, Brozović je objavio tri priče na svom Instagramu. Na jednoj je pisalo "Slijedi nastavak. Ostanite s nama", a onda kasnije i "Svijet je tvoj". Posljednja objava je bila bez riječi, objavio je svoju fotografiju u dresu Intera i pored nje stavio dva plava srca.

Misteriozno ponašanje veznjaka Vatrenih ponukalo je talijanske medije na duboku analizu što bi njegove objave mogle značiti.

Talijani: Brozović nije htio ni razgovarati s Al Nassrom

TuttoMercatoWeb piše: "Bilo da se radi o spaghetti westernima ili Tarantinovoj filmografiji, meksička situacija je jedan od najnapetijih trenutaka u filmskoj industriji. Tri osobe s oružjem nišane jedan u drugoga, a nitko ne može prvi napasti. U toj situaciji našao se ovih dana Inter nakon što je hrvatsku pat-poziciju između Milana, Zagreba i Rijada izmislio Marcelo Brozović."

Talijani dodaju da bi njegovo mjesto u prvoj postavi Intera zauzeo Turčin Hakan Calhanoglu, a viceprvak Europe bi i uštedio milijune budući da im je Brozović jedan od plaćenijih igrača, a ugovor mu vrijedi još tri godine.

"Ipak, Brozović je rekao ne. Jučer je Al Nassr imao gotovo očajnički potez da ga uvjeri da prihvati milijune. Njihovi emisari su se uputili prema Brozovićevom domu da ga uvjere da kaže da. Rezultat? Neki izvori kažu da se Marcelo uopće nije htio s njima izravno susresti."

"Uživa u filmskoj situaciji"

"Istina ili ne, nije ni važno, ali činjenica je da njegova budućnost u Saudijskoj Arabiji trenutno ne izgleda ostvariva. Čini se da je rastanak s Interom neizbježan, ali on bi radije želio otići u Barcelonu gdje su ga Xavi i Deco prepoznali kao pojačanje. No, to ipak još nije dovoljno jer Barcelona još nije poslala svojeg čovjeka u Milan da se uvjeri kako je Brozović pravi čovjek da mu se podare ključevi veznog reda."

Talijani potom završavaju: "Svako malo on na društvenim mrežama podsjeća kako ga nitko ne može natjerati u koji klub će otići, ali i na činjenicu kako se na ekonomskoj razini malo toga mijenja kada dođemo do određene zarade pa mu saudijski milijuni ne predstavljaju previše. Zbog toga i uživa u pravoj filmskoj, napetoj situaciji koja mnoge izluđuje, a sve nas tjera da samo uzmemo kokice i pratimo što će se dogoditi."