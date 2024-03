Dinamo će prvu utakmicu nakon utvrata protiv PAOK-a u četvrtak igrati u nedjelju, kada u HNL-u gostuju kod posljednje momčadi u ligi, Rudeša.

Zanimanje za tu utakmicu je veliko, a Rudeš je prije nekoliko dana objavio da ne dopušta da se na zapadnu tribinu Kranjčevićeve unose navijački rekviziti, transparenti i zastave gostujućeg kluba, Dinama.

Tek treba vidjeti hoće li im to i uspjeti, no ono što se već sada zna je to da će Plavi imati ogromnu podršku s druge tribine, Istoka, koji je praktički rasprodan pet dana prije utakmice. Točnije, ostalo je samo nešto više od 50 ulaznica od 1500, koliko ih je bilo u prodaji.

