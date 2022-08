RAT NA TRIBINAMA / Boysi podigli poruku Torcidi, 'zapalili' Sjever pa slavili uz Grdovićevu hit obradu; 'Kad se momci s mulatima skupe...'

Sjajna atmosfera vladala je sinoć na Maksimiru, u 100. derbiju Dinama i Hajduka u HNL-u. Utakmicu su na tribinama pratilla 14 031 gledatelja. Sjever dolje je bio ispunjen, kao i jedan dio gornje tribine. Na Jugu je bilo do 1500 pripadnika Torcide. Naravno, razlog za slavlje na kraju imali su Bad Blue Boysi. S igračima su zapjevali kultni dalmatinski hit od Mladena Grdovića "za ljubav ja dao bi sve" (za Dinamo dao bi sve), a u žaru proslave je jedan navijač sa Sjevera bacio protezu na atletsku stazu i pobrinuo se za najbizarniju priču derbija. Boysi su svojim najvećim rivalima posvetili i i zanimljivu poruku. "Kad se momci s mulatima skupe, stradat će nevidljive grupe". Bad Blue Boysi su se tu referirali na nedavno gostovanje Torcide u Portugalu gdje su splitski huligani u 'koaliciji' s Benficinim No Name Boysima tražili sukob s domaćim navijačima. Na kraju je njih oko 150 uletilo u staru gradsku jezgru u centru grada i napalo nekog... Evo, od srijede se još ne zna koga su torcidaši i No Name Boysi napali na trgu Laro de Oliviera, ali snimke koje su osvanule na internetu, a ima ih, pokazuju, odnosno ne pokazuju ikakvu prisutnost suparničke navijačke grupe. Možda griješimo, ali više je nego jasno koliko je velik događaj za Guimaraes i tamošnju javnost bio napad nogometnih huligana na turiste i posjetitelje na trgu. To potvrđuje i činjenica da se ugledni CNN zainteresirao i poslao svoju reporterku iz Lisabona na mjesto događaja, kako bi porazgovarala s očevicima i složila priču.