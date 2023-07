Trener Rijeke Sergej Jakirović spominje se kao novi izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na pripremama u Sloveniji posjetila ga je ekipa RTL kojoj je otkrio kakvi su mu planovi za budućnost.

"Ima kontakta u smislu da li to mene zanima i nije išlo dalje od toga. Ja sam jedan od kandidata kao što sam bio prije tri godine. I tada nisam izabran", započeo je Jakirović pa dodao:

"Ja sam rekao da me to zanima, ali da imam čvrsti ugovor s Rijekom u kojem ima klauzula. Nema smisla ništa pričati dalje. Treba vidjeti koji je sljedeći korak iz saveza, ako to dođe do kluba, vidjet ćemo kako dalje. Meni je u Rijeci dobro, radimo dobar posao, pa ćemo vidjeti. Kao što svakodnevno može doći ponuda za igrača, tako dolaze i za trenera."

"Kada dođe službena ponuda, onda trebamo sjesti i pričati, iako i sada pričamo u smislu da ostanemo, možda ćemo i produžiti ugovor, vidjet ćemo što će klub odlučiti."