Fantastični brzonogi hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo ostaje u Torinu, piše La Gazzetta dello Sport u današnjem broju.

6 golova uz jednu asistenciju

Klub Ivana Jurića odlučio je aktivirati opciju otkupa njegovog ugovora od Wolfsburga, od kojega ga je posudio na početku ove sezone. Brekalo je u 24 utakmice za Torino ove sezone upisao šest golova i jednu asistenciju.

"Torino otkupljuje Josipa Brekala iz Wolfsburga. I nije moglo biti boljih vijesti za ljubitelje kluba s kojim su započeli proljeće, jer je hrvatski genije bio jedan od najboljih talenata koji su se pojavili u prvoj godini Jurićevog upravljanja. Mašta u igri, udarci na gol, igra i čak šest prvenstvenih golova čine ga elitnim igračem Torina s najvećim brojem golova u Seriji A", stoji u pisanju uglednih talijanskih novina.

Brekalo u Gazzetti jedna od glavnih priča

Inače, tijekom ovih mjeseci, klub je uvijek bio zadovoljan učinkom hrvatskog napadačkog veznjaka, a sada je odlučio kupiti njega u potpunosti od Wolfsburga, iz kojeg je došao na posudbu. "To je važan, značajan tržišni potez, u ime sve kvalitetnije budućnosti Torina", stoji u pisanju Talijana.

"Josip Brekalo je budućnost Torina", naglašavaju...

Čekali u redu za njega

Brekalo je u Torino stigao posljednjeg dana ljeta na tržištu transfera, nakon nekoliko mjeseci udvaranja tehničkog direktora Davidea Vagnatija.

Torino je uspio ukrasti hrvatskog dijamanta konkurenciji koja je čekala u redu za njega. U utrci je bio i Lazio za posudbu, prije svega Sevilla i Villarreal u Španjolskoj, ali su se javili i interesi nekoliko engleskih klubova. Brekalo je krenuo na put po formuli posudbe iz Wolfsburga, s mogućnošću da se pravo otkupa u korist Torina provede do 30. ožujka.

'Uvijek ima dobar kontinuitet'

"Josip je uvijek imao dobar kontinuitet, sam Brekalo to nikad nije krio. Ispričao je, objasnio na svim jezicima (od engleskog do talijanskog s kojim se počinje poznavati, pa do materinjeg hrvatskog), i to u svim kontekstima: on i njegova obitelj zaljubili su se u Torino, grad s kojim se rodio jedan poseban osjećaj. Ovdje žele ostati i ovdje će ostati sljedeće četiri godine", stoji u tekstu.

Brekalo će, tako, s Torinom potpisati ugovor do 2025. godine.