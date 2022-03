Hrvatski reprezentativac Luka Modrić ove sezone igra u naponu snage, predvodi Real Madrid do nove titule prvaka Španjolske, a izborili su i četvrtfinale Lige prvaka s Chelseajem. Modrić je s 37 godina lider Reala i zaista igra fantastično, ali činjenica je da neće biti mlađi i da Madriđani pod hitno moraju pronaći igrača koji će ga jednog dana zamijeniti.

Pokušali su već ovoga ljeta s mladim Francuzom Eduardom Camavingom, ali ispalo je da on ipak neće moći zamijeniti Hrvata, barem ne u skorije vrijeme. Predodređen je za tu ulogu bio i Urugvajac Federico Valverde, no niti on nije uspio istisnuti Modrića iz prve momčadi. Stoga se Real okrenuo dovođenju novog igrača, za kojeg su uvjereni da će biti idealna zamjena za Modrića.

Pronašli mu zamjeni

Kako tvrdi Bild, Real u 2023. godini želi dovesti mladog engleskog veznjaka iz redova Borussije Dortmund, Judea Bellinghama. Englez je trenutno jedan od najboljih veznjaka svijeta, a Real je nakon detaljne skautske analize upravo njega označio kao Modrićeva nasljednika.

Plan je sljedeći. Bellingham je ugovorom vezan za BVB do 2025. godine, što znači da će još neko vrijeme biti veoma skup i teško da će si ga ijedan klub moći priuštiti. Englez ima 18 godina i već sada vrijedi suludih 75 milijuna eura, no Real navodno ima plan. Prvo žele dovesti Kyliana Mbappea, što je već praktički gotov posao, zatim im je na meti Erling Haaland, a Bellingham bi onda došao u ljeto 2023. godine, kada se očekuje da Modrić više nema šanse biti prvotimcem.

Računaju dakako i na to da do tada nitko neće krenuti po Bellinghama upravo zbog toga što je suludo skup i što je nositelj igre u Borussiji te ga se ne žele samo tako odreći.