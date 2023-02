Dinamo će u nedjelju u 23. kolu HNL-a od 15 sati ugostiti Hajduk u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Plavi tu utakmicu dočekuju s osam bodova prednosti, a imaju i utakmicu manje, te je jasno kako bi eventualnom pobjedom napravili veliki korak prema obrani naslova prvaka.

No, u Maksimiru je nogomet u drugom planu već tjednima, jer su u punom jeku pripreme za 'povijesnu' skupštinu 9. ožujka. Dugo je medijski prostor 'zabavljao' rat presicama i priopćenjima 'antimamićevske' i mamićevske' struje, odnosno Mirka Barišića i Krešimira Antolića s jedne strane, te Zdravka Mamića s druge strane.

Sve se zakuhalo na skupštini 12. prosinca na kojoj se pojavila inicijativa da se funkcije u Upravom odboru razriješi Antolić. No, Barišić se nije tako olako želio odreći prvog suradnika i Antolić je 'preživio'.

A dok je trajao rat dvije struje, pojavile su se informacije o ulasku treće struje u klub, no nitko nije otkrivao tko stoji iza nje. Spominjale su se legende kluba, Zvonimir Boban, Dario Šimić, no čini se da to nije zasad opcija.

U međuvremenu je i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić najavio novi odlazak iz Dinama, po tko zna koji put.

Posljednje informacije koje dolaze iz Maksimira sugeriraju da je Krešimir Antolić vrlo blizu odlaska iz kluba. On je navodno spreman odstupiti s funkcije, ako to znači da će 'antimamićevska' struja slaviti na Skupštini 9. ožujka.

I tako dolazimo do situacije da je uoči skupštine Antolić na izlaznim vratima kluba, Mamić je već otišao, a tu i dalje ostaje najdugovječniji predsjednik kluba Mirko Barišić, no pitanje je koliko još dugo, jer neke informacije govore da bi i on uskoro mogao napustiti klub.

Posljednjih mjeseci svjedočili smo mnogim preokretima u Maksimiru, gdje je nije znalo 'tko pije, a tko plaća'. Hoće li ta 'povijesna' Skupština napokon donijeti toliko željeni mir u Dinamu? Živi bili, pa vidjeli…