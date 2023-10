KAPETAN OPET NA KLUPI / Bliži li se era Luke Modrića u Real Madridu kraju? 'On je svima primjer, ratnik je'

Bliži li se kraj ere Luke Modrića u Realu? Prvi put nakon 11 godina kapetan Hrvatske ostao je bez minute u dvije uzastopne ligaške utakmice i na svakoj konferenciji za medije trener Carlo Ancelotti mora objasniti zašto. "U posljednje dvije utakmice nije igrao jednostavno zato što je velika konkurencija u sredini i ponekad će netko morati ostati na klupi. Mi nemamo nikakvih problema s njim niti on on ima s nama", rekao je Ancelotti. Ukoliko bude interesa za transfer raširenih ruku će ga dočekati Inter Miami s kojim je već pregovarao tijekom ljeta. "On je ratnik. Dive mu se zbog svega što je postigao i što nastavlja ispisivati povijest. On je svima primjer. Posebno nama mladima koji se hranimo njegovim i iskustvom ostalih starijih igrača u svlačionici. Moramo nastaviti učiti od njega do zadnje utakmice koju će odigrati", rekao je Federico Valverde.