BJELICI ĆE PASTI MRAK NA OČI: Baš prije najvažnije utakmice Lige prvaka stigle su mu neugodne vijesti

Reprezentacijska stanka ostavila je ponešto posljednica po igrače Dinama. Naime, treneru Nenadu Bjelici na prvu prozivku nakon igranja za reprezentaciju ozljeđena su došla čak dvojica ključnih igrača. Makedonski nogometaš Arijan Ademi povrijedio je gležanj u utakmici svoje reprezentacije portiv Poljske. Ademi je već na terapijama, a prvi rezultati kažu kako ozljeda nije ozbiljna, ali možda ga neće biti za utakmicu sa Šahtarom u trećem kolu Lige prvaka.

Zbog slične ozljede mogao bi izostati i napadač Bruno Petković, čiji je gležanj stradao u utakmici s Walesom u Cardiffu. Petković je zbog ozljede morao izaći u 64. minuti utakmice, a on će, kao i Ademi morati na dodatne pretrage, odnosno, magnetsku rezonanciju.

Šahtar je blizu

Dinamo prije Šahtara, to jest, ključne utakmice Lige prvaka, gostuje u Gorici u petak, a gotovo je sigurno da će ova dvojica propustiti tu akciju. Bjelica se, kao i svi navijači Dinama, a vjerujemo i cijela Hrvatska, nada da će Ademi i Petković sanirati ozljede do utorka jer ako se to ne dogodi, Bjelici bi mogao pasti mrak na oči. Na Šahtar se bez ponajboljeg veznjaka i najboljeg napadača teško može…