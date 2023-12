Real Madrid je u posljednjem kolu grupne faze Lige prvaka kao gost svladao Union Berlin sa 3-2 (0-1) . Tom pobjedom Real je završio natjecanje u skupini s maksimalnih 18 bodova, dok je Union Berlin ostao na dnu s tri.

U 45. miniti Modrićev ne odviše dobar udarac s bijele točke, prizemni po zemlji, obranio je Ronnow. Minutu kasnije Union je poveo preko Vollanda (45+1), ali Joselu (61, 72) je s dva gola osigurao preokret. Kral (85) je izjednačio na 2-2 za momčad koju odnedavno vodi Nenad Bjelica, ali Ceballos (89) je ipak pogodio i osigurao da Kraljevski klub sa stopostnim učinkom završi natjecanje u skupini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bjelica: 'Pokazali smo da nismo daleko od Realove razine'

"Real nas je natjerao na puno trke, morali smo ih hvatati po terenu do iznemoglosti. Ali to se događa i momčadima koje su bolje od Union Berlina. Nismo imali ni sreće. Primamo puno golova u završnici. Isto je bilo protiv Brage, a sada dvaput protiv Reala. To je malo previše peha", rekao je Bjelica i dodao:

"Pokazali smo da nismo daleko od Realove razine. Dvaput smo tijesno izgubili od njega. Ovo je bila zabavna utakmica, imali smo fantastičnu potporu navijača na fantastičnom stadionu. Nije bilo lako, Real je dobro organiziran i naporno je radio tijekom cijele utakmice."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.