Nogometaši Osijeka u četvrtak 12. kolovoza od 21.15 sati na stadionu Gradski vrt igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Europa konferencijske lige protiv CSKA iz Sofije, a trener Nenad Bjelica da je bitno dobiti utakmicu s dva ili više golova razlike.

Bjelica je komentirao tvrdnje da su podcijenili bugarsku momčad.

"Ja sam to već rekao nakon utakmice. To je jedna ekipa koja je 30 puta bila bugarski prvak. Odjednom je postala inferiorna u odnosu na Osijek koji nikad nije bio prvak Hrvatske. Ljudi iz svog neznanja podcjenjuju protivnike. To je u našoj naravi, to je u našem mentalitetu. Ja sam rekao da smo mi svjetski prvaci u tome. Nema argumenta za podcijeniti jednu ekipu kao što je CSKA", rekao je Bjelica i onda nastavio.

"To je naš problem veliki, teško je meni kao treneru držati taj balans među navijačima i medijima i da oni dođu na utakmicu i da znaju da je ta ekipa odlična. Na dan utakmice izađe da smo debeli favoriti i to sve utječe na psihu igrača", veli trener i zatim poentira s izhavom: "Dobili smo dobar šamar tamo. Valjda je svima jasno, pa i vama medijima, da se tu radi o izvrsnoj ekipi".

'Dat ćemo maksimum'

"Svjesni smo kako smo odigrali u Bugarskoj, da to nije naše pravo lice i da će svaki od igrača biti spreman dati svoj maksimum. Za ovakvu utakmicu ne treba posebna motivacija, znamo da nam igra pozitivan rezultat s dva, tri pogotka razlike, tako ćemo ući u utakmicu, svaki od naših igrača i mi u stožeru spremni smo dati maksimum, ići u kost od prve sekunde i poboljšati rezultat. Imamo kvalitetu za to, volju, fizički smo spremni za sve napore jedne ovakve utakmice", izjavio je Bjelica u srijedu na konferenciji za novinare.

U prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Europa konferencijske lige CSKA je u Sofiji slavio sa 4-2.

"Utakmica traje 90 ili 120 minuta, dva pogotka možete postići u zadnjih 15 minuta i otići u produžetke. Ne smijemo gubiti glavu niti u jednom trenutku, možemo neopterećeni ući u utakmicu i ići po pobjedu, a hoćemo li postići rani pogodak ili će to biti na kraju manje je bitno, najvažnije je da postignemo tri pogotka više nego oni. CSKA mi se ne čini kao bunkeraška momčad, imaju vrhunsku kvalitetu u ofenzivi i ne vjerujem da će gledati samo kako da se obrane", dodao je trener Osijeka dodajući kako na uzvratu ne može računati na Fiolića i Topčagića zbog mišićnih problema.

'Znamo što nas čeka'

Da Osijek može bolje nego u Sofiji vjeruje i igrač Damir Lončar. "Znamo kakva nas utakmica čeka, u Sofiji smo si napravili probleme, ali dobro treniramo i radimo, pa vjerujem da ćemo pokazati što možemo i nadoknaditi zaostatak", kazao je Lončar.

Osvrnuo se i na utakmicu u Sofiji.

"Takvu utakmicu nismo odigrali u zadnjih godinu dana, radili smo sve ono što nas nije krasilo. Nismo bili kompaktni u obrani, nismo izlazili u visoki pritisak, a onda se na individualne greške nadovezuju i one kolektivne. Ako želimo proći dalje moramo raditi sve suprotno od onoga u Sofiji, ako bude tako siguran sam da nećemo imati problema", dodao je.