Nakon poraza kod Augsburga od 2-0 u 29. kolu Bundeslige, Union Berlin je pet kola prije kraja s utakmicom više na 13. mjestu i sada opasno blizu zoni ispadanja.

Za momčad koju vodi Nenad Bjelica bio je to drugi uzastopni ligaški poraz, kao i treća utakmica u nizu bez pobjede. Njemački Bild piše kako je Bjelica upalio alarm u klubu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uključeni smo u borbu za ostanak. Onaj tko to ne razumije nema što raditi ovdje. Sve je na kocki, radi se o egzistenciji. Ovaj klub mora ostati u Bundesligi, svi to moraju shvatiti. To im mora ući u glavu", rekao je Bjelica pa nastavio:

"Ovo što govorim nije upućeno samo momčadi. Mnogi mediji kao da nisu svjesni da smo u borbi za ostanak. Sve što čitam je da smo u sigurnoj zoni na ljestvici. To je problem jer i igramo da kao da smo mirni. Tako se ponašamo pred golom suparnika. Imamo priliku za udarac, ali pokušavamo igrati kao da smo Barcelona. To rade momčadi koje nemaju razloga za brigu, ali mi smo u žestokoj borbi za ostanak u ligi. To moraju svi shvatiti", istaknuo je Bjelica čija ekipa u sljedećem kolu dočekuje Bayern.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strijelci za desetu pobjedu Augsburga u ovoj sezoni bili su Philipp Tietz (47) i Sven Michel (83).

Hrvatski napadač Dion Drena Beljo je ostao na klupi domaće momčadi, a kod gostiju Josip Juranović nije konkurirao za sastav Nenada Bjelice zbog ozljede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa