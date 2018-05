NENAD BJELICA POKAZAO VELIČINU: Trener Dinama je ovom gestom oduševio sve navijače modrih

Lijepa gesta novog trenera Dinama

Nakon što je vodio svoju prvu utakmicu kao trener Dinama, Nenad Bjelica je prvenstveno zahvalio prethodnicima na klupi modre momčadi koji su odradili sav posao kod osiguravanja titule prvaka Hrvatske.

“Htio bi čestitati momčadi i svim ljudima koji su uložili puno truda, svojim prethodnicima Cvitanoviću i Jurčeviću, to je njihova titula. Čestitam svima”, rekao je Bjelica, a danas je svojom gestom pokazao kako cijeni što su oni napravili ove sezone.

Naime, Bjelica i njegov stožer odlučili su svoje četiri zlatne medalje koje su dobili kao prvaci Hrvatske predati bivšem treneru Mariju Cvitanoviću.

“Predali smo medalje, ja, Bule, Poms i Mayer, a one će biti uručene Cvitanoviću i njegovom stožeru. To su oni zaslužili, tu nema polemike. Naravno, siguran sam da će klub osigurati medalje i treneru Jurčeviću i njegovom stožeru”, objasnio je Bjelica. Pred Dinamom je u srijedu finale Kupa gdje će protiv Hajduka u Vinkovcima pokušati doći do dvostruke krune.