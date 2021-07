Hrvatski nogometni doprvak Osijek doputovao je u Szczecin gdje će u četvrtak u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige odmjeriti snage protiv poljskog Pogona.

Otprilike sat i pol ugodnog leta trebalo je Bijelo-plavoj delegaciji da prevali put od Osijeka do Szczecina.

Pogon nije nepoznanica za Osijek, dobro ih je upoznao Nenad Bjelica dok je bio trener Lecha, a dobro ih poznaje i Damjan Bohar koji je igrao u poljskoj Ekstraklasi. Naravno, on je tamo ostao zvijezda. Oglasio se uoči utakmice na konferenciji za medije.

Nedostaje Igor Silva

"Mislim da mi možete biti zahvalni što Kosta radi ovdje. Prije nego što je odlučio raditi u Pogonu, pitao me o klubu i poljskoj ligi. Rekao sam mu što mislim, došao je i ostao do sada. Trener je koji ima kvalitetu. Iz godine u godinu poboljšava svoje rezultate i stvara sve veći klub. Sve što je radio u karijeri pokazuje njegove sposobnosti. Osim toga, on je dobar čovjek", rekao je Bjelica na konferenciji za medije.

"Kako ne vrijedi pravilo gola u gostima, nije bitno koliko ćemo pogodaka zabiti sutra. Želimo odigrati najbolju moguću utakmicu. Nismo u prošlom susretu imali Kleinheislera i Škorića, ali oni će biti spremni za sutra. Igor Silva nije stigao, a on je jako bitan igrač za nas. Imamo igrače koji ga mogu zamijeniti, a to su Mato Miloš i Alen Grgić“, rekao je Bjelica.

'Ne znam Stipicu osobno'

Oglasio se i golman Osijeka Ivica Ivušić.

"Očekujemo tešku utakmicu jer Pogon ima jako dobru momčad. Utakmica će sigurno biti na visokoj razini, ali dat ćemo sve od sebe“, rekao je Ivica pa progovorio o nekadašnjem golmanu Hajduka koji sad brani vrata Pogona, Danteu Stipici.

"Ne znam Stipicu osobno, ali sjećam ga se iz hrvatske lige. Bio je odličan u Hajduku i odličan je i sad u Pogonu", rekao je Ivušić.

Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 21 sat uz izravni prijenos na HNTV-u.