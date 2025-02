Bjelica odbio ponudu, zvao ga posrnuli velikan: 'Žao mi je, niste u mojim planovima'

Nenad Bjelica bez angažmana je od samog kraja prosinca prošle godine, kada je dobio otkaz u Dinamu, i sada čeka novu ponudu. No, interesa za njim ne manjka. Spominjao se kao potencijalni trener mađarskog Ferencvaroša, a sada je objavljeno da ga je zvao i bugarski CSKA, no on je njihovu ponudu odbio.

CSKA je trofejni bugarski velikan koji trenutno ne prolazi kroz dobro razdoblje. Osmi su na tablici i situacija nije bajna, a takav posao očito ne privlači Nenada.

"Jesam li među kandidatima za novog trenera CSKA? Žao mi je, ali niste u mojim planovima. Moji planovi vezani su uz jedno od pet najboljih prvenstva", rekao je Bjelica za Sportal.bg.

Bjelicu, kako je priznao, privlači samo posao u najjačim europskim ligama. U ligama 'petice' do sada je vodio samo njemački Union Berlin, a osim Dinama vodio je još Osijek, Trabzonspor, Lech Poznan, Speziju, Lustenau, bečku Austriju, Karnten i WAC St. Andrä.

