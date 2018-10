BJELICA NAJAVIO UTAKMICU PROTIV SPARTAKA: Pred Dinamom je susret koji otvara vrata željenog ‘proljeća’

Utakmica Spartak – Dinamo igra se u 18:55

Nogometaši Dinama otputovali su sinoć u Trnavu gdje ih danas s početkom u 18:55 sati čeka ogled 3. kola Europske lige protiv Spartaka. Utakmica je to koja će biti odigrana pred praznim tribinama, zbog kazne koju je Spartak dobio zbog rasizma, a koja je vrlo bitna u kontekstu Dinamova hvatanja proljeća u Europi.

“Nažalost igramo pred praznim tribinama. Iako je to prednost za nas, uvijek je lijepo igrati pred navijačima. Nije to nikakav problem za nas. Spremni smo, jedva čekamo i nadamo se pobjedi. Dilaver ima slomljeno rebro, Majer i Leovac nisu tu. Ostali su spremni. Idu s nama Šitum i Moro, i to je to. Nadamo se dobrom rezultatu i vjerujemo u dobar rezultat”, najavljuje Dinamov trener Nenad Bjelica utakmicu te se okreće prema suparniku:

S pobjedničkim gardom

“Oni su dobra momčad koja možda nema individualnu kvalitetu kao Fenerbahce i Anderlecht, ali imaju jako dobru momčadsku igru. Sigurno će biti teško, ali ne i nepremostivo. Mi smo fokusirani sad samo na taj susret, ne na to što nam to može donijeti. Želimo dobiti utakmicu, kao sve do sada i idemo s pobjedničkim gardom.”

Mnogi sanjaju Dinamo i nakon zime u europskom natjecanju, zasad se situacija razvija u željenom smjeru.

“Treba ići korak po korak. Fokusiramo se na danas i tako se ide do cilja, stepenica po stepenica; sad je pred nama treća stepenica. Dinamo ne trpi prosjek i mi ne želimo prosjek, želimo biti najbolji.”

Igrači vjeruju u uspjeh

Optimist prije puta je i Mario Šitum koji kaže:

“Sigurno da smo spremni za utakmicu, želimo pobjedu. Opasan su protivnik, igraju tvrdi nogomet, ali mi smo spremni. Čeka nas nenogometna atmosfera nažalost jer neće biti gledatelja, ali imamo motivacije za susret. Ne treba imati alibije, znamo po što idemo. Imamo dobru priliku, imamo dobru momčad i očekujemo bodove. Ima dosta utakmica, ali imamo veliku šansu.”

“Znamo da je Trnava jaka u obrani i napadu. Bit će teško, ali spremni smo. Idemo po pobjedu. Iako je prazan stadion znamo da će utakmicu na televiziji gledati puno naših navijača i da će svi biti uz nas. Imamo svoj cilj, imamo veliku šansu i trebamo dobiti utakmicu. Svi vjerujemo u to”, dodao je Dani Olmo.