Nenad Bjelica neriješenim je rezultatom otvorio svoj mandat u berlinskom Unionu. Remi 1-1 kod portugalske Brage unatoč igraču više gotovo sat vremena vjerojatno nije zadovoljio hrvatskog stratega, ali obzirom kako Union ove sezone igra, svaki je pozitivan rezultat dobar za njih.

U Bundesligi će također debitirati u gostima, i to na Allianz Areni gdje Bjelicu i njegovu momčad očekuje minhenski Bayern. Bavarci su veliki favoriti u tom susretu, a bivši trener Dinama i Osijeka hrabro je istupio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Bayern je naravno momčad koja je veoma jaka kod kuće, očiti su favoriti, ali to može biti prilika za nas. Nećemo imati puno šansi na utakmici, stoga moramo učinkoviti i realizirati one koje stvorimo. Pripremit ćemo se kako bismo ostvarili pozitivan rezultat i uvjereni smo da će igrači na terenu igrati do maksimuma svojih mogućnosti'', istaknuo je Nenad Bjelica.

Velika razlika

Bit će to bitka drugoplasiranog i pretposljednjeplasiranog na prvenstvenoj ljestvici, a osim bodova, velika je razlika i u formi. Bayern vodi veliku borbu na vrhu tablice, dok Union već 16 utakmica ne zna za pobjedu, posljednja se dogodila još krajem kolovoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve to upućuje na izrazitu prednost domaćeg sastava uoči susreta, ali ako je netko znao kako igrati protiv jačih, to je upravo Nenad Bjelica koji će zasigurno pokušati nadmudriti Thomasa Tuchela, koji je kazao kako su gledali utakmice Nenada Bjelice u prijašnjim klubovima.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj započeo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.