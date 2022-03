Lokomotiva i Osijek su u petak u prvoj utakmici 26. kola Prve HNL na stadionu u Kranjčevićevoj odigrali bez pogodaka 0-0.

Osijek je tako propustio priliku da se odvoji na ljestvici od Dinama. Momčad Nenada Bjelice je prva s 53 boda, a Modri imaju tri manje, ali i dvije utakmice manje.

'Nije ih lagano pobijediti ovdje'

Osijek je protiv Lokomotive odigrao jako zanimljivu utakmicu punu prilika s obje strane u kojoj su obje momčadi bile blizu gola, u završnici su domaći braniči čak dva puta čistili loptu s gol linije pa je mreža ostala netaknuta.

"Lokomotiva je imala fazu igre u kojoj je bila bolja, a imali smo je i mi. Lokomotiva je stvorila je neke šanse, kao i mi, koje su bile neiskorištene. Igrali smo protiv dobre momčadi koju nije lagano pobijediti, pogotovo na njenom terenu. nismo danas zaslužili pobjedu, ovo je realan rezultat", rekao je Bjelica pa zaključio:

"idemo dalje, do kraja ima još deset utakmica, a to je 30 bodova. I sve će druge momčadi gubiti bodove, ne vjerujem da će netko pobijediti sve utakmice do kraja".