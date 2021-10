Trener hrvatxkog viceprvaka Osijeka Nenad Bjelica na konferenciji za medije najavio je sljedeću utakmicu svoje momčadi, okršaj s Hajdukom u nedjelju u Gradskom vrtu, a osvrhuo se i na goruću temu u hvatskom nogometu, snimku na kojoj najbolji hrvatski sudac Ivan Bebek neprimjereno govori o Hajduku i njegovom navijačkom puku.

"Atmosfera u momčadije odlična, no protiv Hajduka zbog ozljede nećemo imati Fiolića, a Ivušiću su šanse za nastup minimalne. Radi se o utakmici u kojoj mogu nastupiti samo najspreminiji igrači", rekao je Bjelica pa nastavio:

"Protiv Šibenika samo odigrali stabilnu utakmicu i to nam je cilj jer samo imali loših i prvih i drugih poluvremena . Želimo trčati 90 minuta, boriti se i onda protiv Hajduka koji je u dobroj formii značajno se ppojačao, možemo do rezultata. Sigurno da oni neće stati u svoj šsnaesterac i braniti se, imaju kvalitetu za napraviti puno toga u napadu. Opasnost ne prijeti samo od Livaje, koji je zasluženo postao reprezentativac, o čemu svjedoče i njegove brojke".

Osvrnuo se Bjelica potom na Bebeka i kontroverznu audiosnimku.

"Mislim da je sve predimenzionirano, no mi smo takvi i tražimo skandale gdje ih nema. Pa kada bi izlazilo u javnost sve što se izgovara u VIP ložama, a tamo sjede vodeći ljudi hrvatskog nogometa, neki bi dobili doživotnu zabranu da rade u nogometu. Ružan je taj napad na najboljeg hrvatskog suca i možemo samo izgubiti kvalitetnog suca, a nemamo ih u izobilju. No nekim interesnim skupinama to odgovara, kao što je bilo rušenje sudačke organizacije", zaključuje Bjelica.

Kasnije u petak, poslije Bjeličine presice, HNS je donio odluku o suspenziji Ivana Bebeka do donošenja odluke o eventualnoj kazni.