Cijela Srbija zavijena je u crno zbog dva masakra u kratkom razdoblju. U srijedu ujutro regija je šokirana pucnjavom u školi na Vračaru u Beogradu, a dan kasnije u večernjim satima dogodio se masakr u Mladenovcu.

Cijela regija piše danima o tome, a u Rumunjskoj je o tim događajima govorio legendarni nogometaš Crvene zvezde Rumunj Miodrag Belodedić.

On je dres kluba iz Beograda nosio od 1989. do 1992. kada su između ostalog osvojili i Kup prvaka.

"Srbi su ratnički narod. Kada sam bio u Zvezdi, više od pola momčadi je imalo oružje. Ponekad bi, kad dobijemo neku utakmicu, pojedinci izvadili pušku i počeli pucati. Iz čiste zabave, to im je bio način slavlja. Imali su oružje. Događalo se i da su pucali jedni na druge. Bio je jedan Binić, koji je igrao na desnoj strani. On je jednom prilikom došao s torbom punom oružja u svlačionicu i pokazao nam kako puca… Bilo je to nevjerojatno i ludo vrijeme u Srbiji. I naravno, bilo je veoma opasno", pomalo bizarno komentirao je Belodedić Rumunjima dva masakra u Srbiji.