Derbi nogometašica Glasgow Rangersa i Celtica završio je bez pobjednika 1:1 no izuzev rezultata ne možemo reći da je prošao u miroljubivom ozračju.

Domaća ekipa je povela u 36. minuti, a gošće su izjednačile u osmoj minuti sudačke nadoknade, a nakon utakmice zbio se jedna bizaran incident.

Naime, dok su gošće i Celticov stožer slavio kasno izjednačenje do njihovog trenera Frana Alonsa je dotrčao pomoćni trener Rangersa Craig McPherson i udario ga glavom.

"Nisam ga vidio s obzirom na to da je došao iza mene. Ne znam zašto je to napravio, nismo razgovarali tijekom utakmice. Naravno da su razočarani jer su primili gol u zadnjoj minuti, to razumijem. Ali, ne znam, nazvao me malim štakorom. Ne želim da ga suspendiraju. Meni ovo nije velika stvar", pomirljivo je prokomentirao Alonso nakon utakmice.

Ove dvije ekipe su veliki rivali kao i muške momčadi Glasgowa i Celtica. Glasgow je vodeći sa osam bodova viška.