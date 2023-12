Nogometaši Hajduka u svom su posljednjem nastupu na Poljudu u 2023. godini svladali Goricu sa 3-0 (1-0) u dvoboju 17. kola HNL-a te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice ispred druge Rijeke na sedam bodova i osigurali naslov jesenskog prvaka.

Vodeći Hajduk sada ima 39 bodova, sedam više uz utakmicu više od druge Rijeke koja je ranije u subotu odigrala 0-0 na gostovanju kod Osijeka, te je osigurao naslov jesenskog prvaka jer su do kraja prvog dijela sezone ostala još dva kola.

Nakon što je Hajduk osigurao naslov "jesenskog prvaka", bivši trener Bijelih, Marko Lozo dao je izjavu koja se neće svidjeti pristalicama splitskog kluba. Lozo (35) je prije pet godina postao najmlađi trener u povijesti HNL-a, bio je član stožera Damira Burića i Marijana Pušnika, a vodio je Bijele u jednpoj utakmici.

Sada je gostovao u emisiji Sport nedjeljom i prognozirao što bi se moglo dogoditi ako Hajduk na kraju sezone osvoji titulu.

"Hajduk će ove godine biti prvak. Mi smo prvaci i što ćemo onda? Koji su benefiti od prvog mjesta? Hoće li Hajduk uzeti od toga 10 milijuna ? Neće. Koga će prodati? Vuškovića je već prodao. Možda Sahitija. Tko su ti igrači koji dolaze? Bit ćeš prvak, ali koji su benefiti toga? Hajduk se nepotrebno bavi pričom da bude prvak. Umjesto toga neka svake godine bude drugi, ali neka ozbiljno participira u Europi i bude organiziran kao ozbiljan europski klub. Pa će kao posljedica toga doći toliko željeni naslov i da bude stabilan klub. Ovako je to na silu. Bit će prvaci i što onda? Prvo ili drugo pretkolo Lige prvaka možda ispadneš, vjerojatno ćeš ispast. Ili da ne ispadneš trebaš dovesti 6 novih igrača. Koja je to razina kvalitete da se odmah prilagode? To ne postoji. Euforija i ludilo u Splitu i Dalmaciji stvaraju strahoviti pritisak na mlade igrače Hajduka. Mladi hajdukovci koji su prošle sezone igrali finale juniorske Lige prvaka nisu dobili priliku u prvoj momčadi", rekao je i zaključio:

"Uvijek bi prije stavio Brajkovića umjesto Dajakua. Svaka njemu čast, igrač iz Bayerna, ali po čemu je lošiji Brajković? Hajduku je Sigur u momčad ušao sretno i slučajno umjesto Moufija, pojačanja koje si doveo iz Francuske. Čubelić je li-la s Benrahouom. Prpić nije ništa lošiji od Dialla, a eno ga na kaljenju u Radomlju. Meni bi u ovakvim slučajevima uvijek igrali domaći igrači."

