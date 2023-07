Rio Ferdinand nastavio je svoju svađu s Jamiejem Carragherom nakon što je bivšeg igrača Liverpoola optužio za licemjerje zbog sve većeg angažmana Saudijske Arabije u nogometu.

Ulaganje saudijske države u nogometne klubove i igrače goruća je tema u nogometnom svijetu, a to je slučaj i među bivšim suigračima iz reprezentacije.

N'Golo Kante, Karim Benzema i Ruben Neves među najvećim su igračkim imenima koja su se ovog ljeta pridružila saudijskoj Pro ligi, ali Ferdinandova svađa s Carragherom usredotočena je na imenovanje Liverpoolove legende Stevena Gerrarda za novog menadžera Al-Ettifaqa.

U posljednjem u nizu sukoba između njih dvoje, Ferdinand je rekao: "Činjenice su… Nisi poštovao ligu/zemlju/kulturu, ali si šutio kad su tvoja dva dječaka Stevie/Fowler otišli 10 dana kasnije".

Bivši napadač Redsa Robbie Fowler također je preuzeo posao u toj zemlji kao trener drugoligaša Al-Qadsiaha.

Ferdinand je već jednom prozvao Carraghera kada su objavljene vijesti o Gerrardu.

Tijekom svoje emisije FIVE, rekao je: "Jamie, Jamie Carragher. Gdje si čovječe? Čuo sam mnogo priče, mnogo negativnosti o Saudijcima. 'Oh, Bernardo Silva, ne mogu vjerovati. To je sramota, to treba istražiti, ova liga' i tako dalje.

Steven Gerrard je otišao. Nosio si mu kopačke i torbu na Anfieldu na utakmice. 'Tvoj dečko' je otišao onamo, a ja nisam čuo da si išta rekao. Nisam čuo koliko si razočaran. Želim ga vidjeti kako kaže "Ne mogu vjerovati da je Stevie otišao tamo'.

Ja sam osobno presretan zbog svih koji su otišli u Saudijsku Arabiju. Ljudi su poludjeli jer je to Saudijska Arabija, ali sve druge zemlje i lige tijekom godina radile su potpuno istu stvar", rekao je Ferdinand.

Carragher je uzvratio na komentare i naveo Ferdinandovo izbjegavanje pitanja o Katru tijekom Svjetskog prvenstva 2022.

"Nikad nisam kritizirao Silvu, [Karima] Benzemu, [Rubena] Nevesa ili Gerrarda, nego mi se ne sviđa što Saudijska Arabija pokušava kupiti nogomet kao što je kupila golf.

Znao sam da ćeš ovo komentirati kao što si i u Katru! Zato si odbio sudjelovati u BBC-evoj emisiji jer nisi htio kritizirati one koji te plaćaju", zaključio je Carragher.