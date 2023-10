Nekadašnji hrvatski reprezentativac i nogometna legenda, Zvonimir Boban na seminaru je, u organizaciji Nogometnog središta Split u Apfel Areni u Makarskoj, održao predavanje na temu 'Nogomet danas i sutra'.

Bivši kapetan reprezentacije poticao je sve da se uključe u diskusiju te da zajedno raspravljaju o temi.

Boban je panel otvorio mišljenjem da se sve, pa tako i nogomet digitaliziralo te da ništa nijek kako je nekad bilo.

"Tehnologija je ušla u nogomet. Ljudi same utakmice ne doživljavaju kao prije. Puno se manje prati sami tijek igre, i kod navijača. Bitno je snimiti selfie, da se vidi da si bio na stadionu, koji je rezultat i tko je zabio", započeo je.

Zatim je prokomentirao i ulogu VAR-a te same sudačke odluke koje su u zadnjih nekoliko mjeseci uzburkale reprezentacije, klubove, a i same navijače. Smatra kako je odlučiti je li nešto penal ili ne sudačka procjena, ali da se i dalje radi na utvrđivanju tog pravila, dok za VAR smatra da je nogomet napravio transparentnijim.

A onda su uslijedila pitanja o Hrvatskoj. Bivši Vatreni ima same riječi hvale za reprezentaciju, ali osvrnuo se i na HNL te samo infrastrukturu u Hrvatskoj.

"Mi smo nogometno jako bitna zemlja, to smo pokazali od osamostaljenja. Sretan sam i ponosan na moju generaciju što je počela taj nekakav proces. Gledam našu ligu, svi vjerujemo da je poštena, ispravna, da su suci ok, to što godinama nije bilo. Toga smo svi svjesni što je bilo, nećemo se vraćati na prošlost. Mislim da se u zadnjih nekoliko godina stvarno poboljšala, zanimljiva, kompetitivni balans je tu. Bitna je samo na kraju ta jadna i bijedna, nesretna infrastruktura", istaknuo je Boban te dodao:

"Ali, eto Vlada je odobrila. Ministarstvo je jako sporo, nevjerojatno, u dovođenju i provođenju tih kriterija kojim bi se novac mogao koristiti za gradnju naših stadiona. Samo je to ključ. Nadam se da će ministrica to bitno ubrzati", zaključio je Hrvat.

