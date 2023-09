Osmo kolo HNL-a obilježio je poraz Hajduka na gostovanju kod Gorice te sjajna predstava Marka Pjace koji je postigao dva gola u pobjedi Rijeke protiv Osijeka, a u emisiji Stadion sve događaje iz nogometnog prvenstva komentirali su Vedran Ješe i Marijo Strahonja.

I dok Strahonja nije imao zamjerki na suđenje proteklog vikenda, Ješe se bez zadrške osvrnuo na poraz trenutnog lidera ljestvice.

'Nisu ni zaslužili ništa drugo nego poraz'

"Veliko iznenađenje, ali nisu ni zaslužili ništa drugo nego poraz. Bili su bolji u polju u početku, ali nije se vidjelo da lome protivnika, već čekaju kraj, a onda dobiješ neki gol koji ne želiš. Sad je još bila nervoza poslije Istre, ne izgledaju dobro", započeo je bivši reprezentativac Hrvatske te se osvrnuo na Marka Livaju:

"On svakog igrača čini boljim, ali bio je indisponiran. On je čovjek od krvi i mesa i može imati lošu utakmicu, ali ne smije si Hajduk dozvoliti da ovisi o jednom igraču. Hajduku kronično nedostaju krila, u završnici je malo igrača, pa se puno očekuje od njega, no onda ga je i lakše čuvati. Nije ni njemu lako. No, i bez njega su pali fizički na kraju. Iznenađuje me da se tako padne na kraju s obzirom na Lekine treninge. Napravili su veliku nervozu u Splitu i neće im biti lako", dodao je Ješe i nastavio:

"Gorica se nametnula, znala je otkud im prijeti najveća opasnost, tako su se postavili. Odigrali su mušku utakmicu i na kraju su nagrađeni s golovima te zaslužena pobjeda".

'Čudno mi je Dinamo nije vratio Pjacu'

"Iznenadio me Osijek svojim pristupom i načinom kako je otvorio utakmicu. Rijeka je izdominirala u svim segmentima igre, pogotovo se nametnula u veznom redu. Osijeku se bilo teško braniti, iako su novi stoperi zanimljivi igrači. Kvaliteta Pjace je riješila utakmicu, ali Rijeka je izdominirala i zasluženo slavila", rekao je Ješe pa nastavio o Pjaci:

"Prije par emisija sam rekao da bih volio da se vrati, ali me iznenadio već u prvoj ozbiljnoj utakmici u kojoj je krenuo od početka. Vidjelo se da uživa u igri i da je opušten, on je klasa, po meni je bio odabir krive države za posudbe. Italija je teška za uspjeti, po meni je tu radio pogreške. Izgubio je par godina s ozljedama i posudbama. Ovo mu je nova prilika, sigurno da će donijeti novu dimenziju HNL-u jer je klasa od igrača i nadam se za reprezentaciju. Ako ovako nastavi, bit će kandidat za reprezentaciju, sigurno može donijeti dimenziju više. Puno će donijeti Rijeci, s njim može biti još bolja. Čudno mi je da ga Dinamo nije vratio, s obzirom da je Dinamu donio 25 milijuna eura, a na toj poziciji su dovodili igrače koji su se pokazali kao promašaji. Mislim da si morao vratiti svoje dijete iz omladinske škole. Mislim da bi se on tamo prilagodio, iako mu je možda lakše u Rijeci s manje očekivanja", zaključio je Ješe.

