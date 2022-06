Hrvatska nogometna reprezentacija užasno je otvorila novu sezonu Lige nacija. Vatreni su teško stradali od Austrijanaca 3:0 u Osijeku, a potom su remizirali s Francuskom u Splitu, slavili protiv Danske u Kopenhagenu te pobijedili Francusku u Parizu.

Zlatko Dalić i njegovi odabranici tako su stigli do drugog mjesta u skupini, s dva boda iza Danske, iako su im mnogi predviđali debakl nakon katastrofalne predstave protiv Austrije. Ipak, sve se posložilo i Vatreni izgledaju poprilično dobro. Četiri utakmice u Ligi nacija prokomentirao je Tomo Šokota, bivši hrvatski reprezentativac i legendarni napadač Dinama.

"Kada se pobijedi, odmah je sve lijepo. Zaboraviš odmah i na to da se Liga nacija igra u lipnju i da to nema logike, svi problemi na trenutak nestanu kad srušiš svjetske prvake", počeo je Šokota u razgovoru sa SportKlubom.

Jedno ga muči

"Najveći dobitak je pobjeda, tu je Dalić na vrelu talenata, ali i već formiranih nogometaša. Posljednja linija je pokazala da uz sav svoj talent, posjeduje i potreban karakter. Toliko dobrih intervencija protiv Benzeme i Mbappéa, na tome im se može samo čestitati", kaže Tomo.

Ipak, ističe kako je najveći forte Hrvatske naš vezni red.

"Prvo, Luka, Broz i Kova su bili veličanstveni. Malo je takvih veznih linija na svijetu. Imaju iskustvo igranja u najvećim klubovima, svaki vikend igraju velike utakmice. A tu je i Lovro Majer", krenuo je Šokota pa objasnio zašto mu je Majer jedan od najdražih igrača i što ga muči po pitanju njegove igre:

"Mene muči njegova pozicija. Ne znam koju poziciju on igra u ovoj momčadi. On je igrač poteza, vica, on igra u jakoj ligi, ali mislim da će još dosta napredovati. Jednostavno rođeni je nogometaš, kojeg i osobno dobro znam", zaključio je.