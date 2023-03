Talijanski nogometaš Cristian Bunino, bivši napadač mlade momčadi Juventusa koji sada igra za talijanskog trećeligaša Leccoa dobio je izravan crveni karton na nedjeljnom gostovanju kod Piacenze zbog nevjerojatnog razloga - kada je trebao ući u igru u drugom poluvremenu pomokrio se pored igrališta.

Bunino je trebao ući u igru u 73. minuti i baš tada ga je, očito, jako "stisnulo" pa se pomokrio pokraj ruba igrališta, što u Italiji nije dozvoljeno pa mu je sudac, nakon sugestije pomoćnika koji je vidio što bunino radi, istoga trena pokazao crveni karton.

"To su pravila i moraju se poštovati, ali nadao sam se da će suci koristiti zdrav razum jer on nikoga nije uvrijedio i nitko ga nije vidio. Nadao sam se žutom kartonu, ali sudac nije pogriješio. A Bunino? Mislim da on nije ni znao što će se dogoditi", rekao je nakon utakmice trener Leccoa Luciano Foschi.