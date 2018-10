BIVŠI IGRAČ DINAMA PODBADA PROSINEČKOG: ‘Hoću li dobiti poziv iako igram u Partizanu?’

Nekada je igrao za Dinamo i Lokose, a danas je zvijezda Partizana

Nogometaš Partizana i reprezentativac Bosne i Hercegovine Goran Zakarić u intervju za Kurir govorio je o predstojećim utakmicama kluba te o zaostatku u odnosu na Crvenu zvezdu. Bivši igrač Dinama smatra da je prednost Zvezde od devet bodova na tablici dostižna.

Hoće li Prosinečki miješati karte: Priliku čekaju, Krunić, Zakarić, Milošević… https://t.co/G2p3jGkwjl — Fokus.ba (@fokusba) October 10, 2018

Podbada velikog Žutog

“Zaostatak od 9 bodova nije mali, ali nećemo odustati od cilja. Dat ćemo svoj maksimum. Vjerujem da ih možemo sustići. Bodovi se dijele i ako budu u prednosti, ona će biti manja. Idemo iz utakmice u utakmicu, dat ćemo sve od sebe da sutra protiv Napretka zabilježimo pobjedu, rekao je Zakarić.

S obzirom na to da je izbornik BiH Robert Prosinečki, inače legenda Crvene zvezde, Zakarić je otkrio ima li šale na temu Zvezda – Partizan. “Bio je vrhunski igrač, a takav je i kao selektor. Naravno, bilo je zezanja na temu: “Hoću li dobiti poziv iako igram u Partizanu”. On je bio legenda Zvezde, ali to je sve normalno. Mora biti smijeha i šale u sportu, dodao je Zakarić.