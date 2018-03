BIVŠI HAJDUKOV AS SUŠIĆ: ‘Trebao sam potpisati za milanski Inter, ali svi znamo tko je Zdravko Mamić’

Danas Tino-Sven Sušić traži dobru formu u Antwerpenu

Bivši nogometaš Hajduka, danas član Antweprenove nogometne momčadi i povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tino-Sven Sušić spreman je ‘oživjeti’ svoju karijeru i nametnuti se izborniku Robertu Prosinečkom. Očekivalo se vjerojatno više od njegove karijere kada je napuštao Split i teško je reći kako bi ona izgledala da je ostvario transfer u milanski Inter o čemu se pričalo, a sad on otkriva i zašto nikad nije zaigrao u dresu te momčadi.

Nakon Hajduka…

Upitan u razgovoru za sportsport.ba što se događalo nakon njegova odlaska iz Hajduka Sušić je kazao:

“Došao sam u Genk za dva milijuna eura kao pojačanje i stvarno sam prvi dio sezone igrao jako dobro. Iako statistika nije bila idealna, tko god pogleda te utakmice može se uvjeriti u ovo što govorim. Stvari su krenule po zlu kada je došao novi trener. Skroz me udaljio iz momčadi. Dao mi je možda još jednu priliku, i to me stavio kao špicu, tako da sam odmah znao da nešto ne štima. Nije to bilo samo do trenera, vjerojatno su mu tako naredili iz čelništva kluba. Kasnije je došla ta epizoda u Izraelu, a za to što je i ona bila neuspješna sam isključivo ja krivac. Došao sam nespreman, u međuvremenu mi se rodila i kćer, a budući da obitelj nije bila sa mnom, osjećao sam se usamljeno.”



Sve je bilo dogovoreno

Budući da nije odustao od snova od utakmica u engleskom ili talijanskom prvenstvu, Sušić je svjestan da će se morati dobro potruditi želi li ih ostvariti, a na pitanje što koliko je bilo istine o njemu i kombinacijama s Interom rekao sljedeće:

“To je bilo skoro riješeno. Trebao sam samo otputovati, riješiti neke detalje i potpisati ugovor, no onda je iznenada cijeli posao propao. Umjesto mene došao je Marcelo Brozović iz Dinama, a svi znamo tko je Zdravko Mamić i koliko je jak u nogometnom svijetu. Očito su presudile te dobre veze. Nema veze, život ide dalje.”