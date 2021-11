Ako je vjerovati napisima španjolskog AS-a, bivši Dinamov nogometaš, a danas najveća zvijezda RB Leipziga, Dani Olmo, trebao bi već ove zime ostvariti životni transfer u Barcelonu. Naime, Olmo je već duže vremena velika želja posrnulog katalonskog diva, a favorizira ga i vjerojatni novi trener Xavi Hernandez koji bi uskoro trebao preuzeti Barcelonu.

Osim što su u teškim financijskim problemima i imaju goleme dugove, Barcelona odnedavno ima i problem sa svojim prvim napadačem Sergiom Aguerom koji je tijekom utakmice s Alavesom imao poteškoća s disanjem i boli u prsima, a kasnije se pokazalo da ima problema sa srcem i da ga neće biti minimalno tri mjeseca, čak je moguće i do kraja sezone.

Problem s odštetom?

Barceloni hitno treba pojačanje u napadu, a u Olmu, iako nije centarfor, vide savršeno rješenje. Međutim, Barcelona će sigurno imati problema s plaćanjem odštete. Leipzig je platio Olma 20 milijuna eura, a još su dosta novca isplatili Dinamu kroz bonuse i teško da će Španjolca pustiti ispod 50 milijuna eura, koliko sada vrijedi prema Transfermarktu.

AS tvrdi kako Barcelona više ne želi riskirati s dovođenjem prosječnih igrača ili igrača koji su na zalasku karijere, a kako su Olmu tek 23 godine u njemu vide budućnost kluba. No, odšteta će svakako biti problem jer Barcelona taj novac trenutno nema, pa stoga planiraju Olma prvo uzeti na posudbu i onda ga po isteku otkupiti. Pitanje je hoće li Leipzig pristati na takav dogovor s obzirom na to da Olma ne traži samo Barcelona i vjerojatno će imati još ponuda, ali valjda se tu nešto pita i igrača, a Olmo bi se jamačno htio vratiti u klub u kojem je ponikao.