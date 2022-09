Iskusni grčki reprezentativac i bivši as talijanskih velikana Napolija i Rome, Kostas Manolas, nedavno je preselio u novi klub. Manolas je Olympiacos zamijenio Al Sharjahom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje se priključio Miralemu Pjaniću. Manolas je veliko pojačanje za ovaj klub te bi trebao donijeti jednu razinu više u obrani.

I dočekan je kao prava zvijezda; navijači su s nestrpljenjem iščekivali novo pojačanje, a ono što je doživio na službenom predstavljanju pamtit će do kraja života. Predstavnici Al Sharjaha su na predstavljanje Manolasa doveli - lava!

Lav je bio svega nekoliko koraka od popularnog nogometaša, koji je od početka izgledao kao da mu nije baš najugodnije.

Dan za pamćenje

Moćna životinja je u jednom trenutku zarikala, a Manolas je zamalo pao na pod, okrenuo se i pobjegao glavom bez obzira. Situacija je to koja je jako dobro nasmijala sve nogometne obožavatelje, no nekako smo dojma da grčkom defenzivcu nije bilo nimalo do smijanja. Bilo kako bilo, pamtit će ovaj dan do kraja života jer nije često da te u novom klubu predstavljaju dok stojiš pokraj lava.

Cijelu situaciju na društvenim mrežama podijelio je i Miralem Pjanić, koji nije mogao suspregnuti suze. Inače, BiH reprezentativac i Manolas su zajedno igrali u Romi. Manolas je svoju karijeru počeo u Thrasivoulosu, a potom je igrao za AEK, Olympiacos, Romu, Napoli te mu je Sharjah šesto klub u karijeri.

Manolasa mnogi pamte po pogotku u posljednjim trenucima utakmice, kada je Roma prije nekoliko godina senzacionalno izbacila Barcelonu iz Lige prvaka