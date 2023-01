Nakon što je napustio Hajduk, litavski strateg Valdas Dambrauskas svoje mjesto pod suncem pronašao je u Grčkoj.

Radi na Kreti u OFI- ju, a u nastavak sezone je krenuo odlično. Momčad više nije u opasnoj zoni i ima pet utakmica bez poraza.

Ovog vikenda je pobijedio Asteras, izravnog konkurenta za ostanak u ligi i pobjegao na deveto mjesto.

Heroj

Navijači su skandirali njegovo ime jer postao tamošnji heroj, a na pitanja novinara je Dambrauskas odgovorio ovako:

"Čuti svoje ime s tribina je uvijek sjajno. Za mene je ovo bilo posebno. Emotivno me dirnulo, ali i povećalo moju odgovornost prema navijačima. Razmišljam o sljedećoj utakmici i imam velike snove. Sve što mogu obećati je da ćemo naporno raditi. Ljudi me tu zaustavljaju na ulici i ja im govorim upravo to, da ćemo naporno raditi", kazao je Dambrauskas nakon utakmice.