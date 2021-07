Bivša zvijezda Hajduka, talijanski nogometaš Marco Fossati, oglasio se preko svog Instagrama i poslao važnu poruku navijačima Hajduka. Fossati još uvijek nije postigao dogovor s Hajdukom niti mu se razriješilo stanje u matičnoj Monzi s kojom je vezan do ljeta sljedeće godine.

No, navijači Hajduka zasuli su mu Instagram porukama da se vrati u Hajduk. Prvo su ga molili, a onda su, kako Fossati kaže, uslijedile i prijetnje. Fossati ima problema s ozljedom trbušnog zida i zato nije postigao dogovor s Hajdukom, a može se dogoditi i da ga Monza pusti bez odštete, što bi za Hajduk bilo fenomenalno.

'Govorili su da sam bankrotirao'

"Dragi navijači, obožavatelji moji. Primio sam poruke povjerenja i podrške od vas. Dva mjeseca me već pitate i tražite od mene da se vratim u Hajduk. Pokazali ste mi neočekivanu i nevjerojatnu privrženost što me čini silno ponosnim. Također, primio sam potom, zadnjih par dana i manje ugodne poruke s pitanjem zašto još nisam potpisao novi ugovor s Hajdukom. A čule su se i glasine da sam bankrotirao. Nikad nisam odgovarao do sada, ali danas želim razjasniti svoj položaj, jer vi to zaslužujete. Naime, već dva mjeseca ja se samo želim vratiti i nastaviti tamo gdje smo stali. Posljednja dva mjeseca prvenstva igrao sam unatoč ozljedi, igrao sam uz pomoć lijekova, injekcija i terapija samo da postignem naš cilj. Očito, ta situacija me dovela do toga da sad moram uzeti pauzu da se sasvim oporavim tijekom ljeta. Da se vratim što je prije moguće. Sad sam bolje, ali mislim da ću na sto posto oporavka biti tek za par tjedana. Nadam se da će uskoro doći do dogovora koji će mi omogućiti da budem s vama i ubuduće", poručio je Talijan.