Hrvatski nogometaš i nekadašnji igrač Dinama, Ivan Šunjić, prešao je iz Birminghama u berlinsku Herthu. Šunjić je igrač koji je prošao Dinamovu nogometnu školu, igrao je i za Lokomotivu, a najblistavije dane na Maksimiru doživio je pod Nenadom Bjelicom kada je bio proglašen nasljednikom Arijana Ademija.

Ipak, Dinamo je 2019. godine iskoristio dobar glas o Šunjiću i prodao ga Birminghamu za nemalih osam milijuna eura. Na Šunjićevu žalost Birmingham životari u Championshipu i to uglavnom po dnu ljestvice, ali on je tamo bio jedan od najboljih i sada se zato našao na meti Herthe.

Šunjić, koji je za Engleze odigrao 132 utakmice, upisao šest golova i tri asistencije, trenutno vrijedi četiri milijuna eura i ima važeći ugovor s Birminghamom do 2024. godine, a u Herthu je stigao na jednogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa ugovora.

Ništa od novca za Dinamo

U Herthi ga čeka teška situacija jer klub se prošle sezone jedva izborio za opstanak, odnosno, u doigravanju su jedva svladali drugoligaša HSV-a i spasili se.

No, u cijeloj priči trebao se okoristiti i Dinamo, ali za sada od toga neće biti ništa. Naime, prilikom transfera u Birmingham, Dinamo je dogovorio i postotak od prodaje. Dinamu će pripasti čak 30 posto od iznosa Šunjićeve prodaje iz Birminghama u Herthu i to će biti sasvim pristojna svota novca, ali samo ako do otkupa dođe.

"Godinama sam gledao Šunjića. Oduševljen sam što smo ga doveli u Herthu. Agresivan je defenzivni veznjak koji osvaja lopte, a njegov mentalitet i njegove kvalitete savršeno će se uklopiti u nogomet koji želimo igrati", izjavio je sportski direktor Herthe Fredi Bobić.

Šunjić je uzeo broj 34, a kaže kako je zadovoljan novim klubom. "Zaista sam sretan što ću dobiti šansu dokazati se u novoj ligi i jedva čekam da krenemo. Veselim se upoznati nove suigrače i želim se prilagodi što je brže moguće", rekao je Šunjić.