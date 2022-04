Jedan od najboljih napadača u posljednjih dvadesetak godina, Zlatan Ibrahimović, potpisao je u ljeto 2009. za Barcelonu. Bio je to svojevrstan odgovor Katalonaca na dolazak Cristiana Ronalda u Real Madrid. Međutim, Šveđanin nije imao ni približno veliku karijeru u Barceloni kao Portugalac u Madridu. Nakon samo jedne sezone otišao je na posudbu u Milan za koji je potom potpisao.

Unatoč njegovom kratkom boravku na Camp Nou uspio je ostaviti traga na barem jednog suigrača. Naime, Bojan Krkić je u razgovoru za Gazzettu dello Sport ispričao što mu je Zlatan poručio po dolasku.

"Kada razmišljam o njemu uvijek se sjetim riječi koje mi je izrekao kada je došao. Imao sam 20 godina, a on je već bio Zlatan. Nije me poznavao pa me je pozvao u svlačionicu. Razgovarali smo nasamo i odmah mi je poraslo samopouzdanje Rekao mi je: 'Ne brini, sad sam ja ovdje'. Želio je da znam da će biti tu za mene. Prijatelji me često pitaju kako bih ga opisao u jednoj rečenici. Rekao bih im 'veliko srce'. Nakon tih riječi svaki trening je bio izazov kojeg sam silno želio savladati", kazao je Krkić.

Kako odnos između Ibrahimovića i Pepa Guardiole nije bio najbolji švedski napadač je otišao iz kluba.

"Apsolutno nitko ne može reći ništa loše o Ibri, ali smatram da mu te sezone nije ukazano poštovanje koje je zaslužio. Postigao je ključne golove, uvijek je igrao srcem i bio je primjer za sve", dodao je Krkić koji je za Barcelonu u 163 nastupa zabio 41 pogodak, dok je Zlatan u 46 utakmica dao 22 gola.