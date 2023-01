Bivši brazilski nogometni reprezentativac Dani Alves uhićen je u petak u Barceloni nakon što ga je žena optužila za seksualni napad.

Najtrofejnijeg nogometaša u povijesti ženska osoba je optužila da ju je napao u noćnom klubu u Barceloni 30. prosinca prošle godine.

Dana 2. siječnja podnijela je prijavu protiv Alvesa zbog dodirivanja, priopćila je regionalna policija. Brazilac je u iznio tri verzije o tome što se dogodilo te noći, a u međuvremenu je i meksički klub UNAM Pumas raskinuo ugovor s nogometašem zbog situacije u kojoj se našao.

Uz Alvesa je odmah stala supruga Joana Sanz, a sada se oglasila i njegova bivša supruga Dinora Santana.

"Dani nikada ne bi napravio tako nešto! Nikada! Kažem vam, znam ga 22 godine i 10 godina sam uz njega. Bio je to šok i za mene i za djecu. Djeca prolaze kroz teske trenutke. Znam da je Dani tužan, ali to je ok. On sve sam dogovara s odvjetnicima. Učinit ću sve da mu pomognem", rekla je Dinora pa dodala:

"I dalje se bojim. Čini se da je sve noćna mora i da nije stvarno. Rekao je svom odvjetniku da me nazove da riješimo najbitnije stvari, ali nisam mogla do njega. Nisam ga mogla posjetiti. Odvjetnica kaže da ne može ništa reći. Može mi samo reći da je dobro."

Alvesu prijeti od četiri do 12 godina zatvora, ako se dokaže da je kriv.