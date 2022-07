Gospodin Zlatko Dalić izborio je novo veliko natjecanje na klupi hrvatske nogometne reprezentacije te će se Vatreni ove zime natjecati na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Dalić je s Hrvatskom ostvario povijesni rezultat u Rusiji, nakon čega je izborio igranje na EP-u i sada na novom SP-u.

No, to mu očito nije dovoljno da bude jedan od plaćenijih izbornika u Kataru. Naime, Finance Football, specijalizirana stranca o financijskim i ekonomskim aspektima nogometa, objavio je tablicu godišnjih plaća svih izbornika koji su uspjeli doći do Svjetskog prvenstva sa svojim reprezentacijama.

Napominju kako sve plaće nisu službene, ali dodaju kako su "svi podaci koje su naveli rezultat intenzivnog i temeljitog istraživanja".

Samo osam izbornika zarađuje manje

Prema Finance Footballu, najbolje plaćeni izbornik je Hans-Dieter Flick, nekadašnji trener Bayerna i trenutni izbornik Njemačke. On godišnje zaradi 6,5 milijuna eura, dok ga prati engleski izbornik Gareth Southgate koji godišnje utrži 5,8 milijuna eura. Izbornik aktualnih svjetskih prvaka, Francuske, Didier Deschamps je na trećem mjestu, a on godišnje zaradi 3,8 milijuna eura.

Jedan od podcjenjenijih izbornika, gledamo li plaću, uz Zlatka Dalića svakako je i Luis Enrique, izbornik Španjolske, koji je tek na 16. mjestu, ali uz istu plaću kao i nekoliko izbornika prije njega. Od njega više zarađuju Murat Yakin (Švicarska), Paul Bent (Južna Koreja), Graham Arnold (Australija), Gregg Berhalter (SAD) i Roberto Martinez (Belgija). Također treba dodati kako je Enrique nedavno pristao na smanjenje plaće od 25 posto.

Vahid Halilhodžić godišnje zaradi 920 tisuća eura, što ga svrstava odmah ispod izbornika koji godišnje zarade preko milijun eura. Posljednji koji toliko zaradi je izbornik Japana, Hajime Moriyasu. A prije našeg Dalića su i izbornici Srbije i Irana, Dragan Stojković i Dragan Skočić. Hrvatski izbornik je tek na 24. mjestu s godišnjim primanjima od 550 tisuća eura. Samo je osam izbornika plaćeno slabije od njega, većinom vođe afričkih zemalja.

Lista najplaćenijih izbornika na SP-u

Hans-Dieter Flick (Njemačka) – €6.500.000

Gareth Southgate (Engleska) – €5.800.000

Didier Deschamps (Francuska) – €3.800.000

Tite (Brazil) – €3.600.000

Louis van Gaal (Nizozemska) – €2.900.000

Gerardo Martino (Meksiko) – €2.900.000

Lionel Scaloni (Argentina) – €2.600.000

Félix Sánchez Bas (Katar) – €2.400.000

Fernando Santos (Portugal) – €2.250.000

Murat Yakın (Švicarska) – €1.600.000

Paulo Bento (Južna Koreja) – €1.300.000

Graham Arnold (Australija) – €1.300.000

Gregg Berhalter (SAD) – €1.250.000

Roberto Martínez (Belgija) – €1.200.000

Kasper Hjulmand (Danska) – €1.150.000

Luis Enrique (Španjolska) – €1.150.000

Hervé Renard (Saudijska Arabija) – €1.100.000

Hajime Moriyasu (Japan) – €1.050.000

Vahid Halilhodžić (Maroko) – €920.000

Diego Alonso (Urugvaj) – €860.000

Gustavo J. Alfaro (Ekvador) – €770.000

Dragan Stojković (Srbija) – €650.000

Dragan Skočić (Iran) – €650.000

Zlatko Dalić (HRVATSKA) – €550.000

Czesław Michniewicz (Poljska) – €500.000

John Herdman (Kanada) – €480.000

Chris Hughton (Gana) – €400.000

Rob Page (Wales) – €380.000

Luis F. Suárez (Costa Rica) – €350.000

Rigobert Song (Kamerun) – €340.000